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В Атырауской области ветер сорвал крышу со школы

23.07.2021 6022
АТЫРАУ. 23 ИЮЛЯ - 22 июля в 16.40 в селе Карабау Кызылкогинского района сильный ветер сорвал крышу спортзала средней школы, жертв и пострадавших нет, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Школа построена в 1978 году, а в 2019 году здесь был проведён капитальный ремонт, сообщает "АЖ".
 

В 2019 году ТОО "Символ" из Западно-Казахстанской области провело капитальный ремонт на сумму 82 миллиона тенге. Сорвало крышу спортзала общей площадью 100 квадратных метров. Мы уже связались с подрядчиком - он перечислит средства на новую крышу, согласно гарантийным обязательствам", - рассказал директор Карабауской средней школы Абзал Шокан.

 

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