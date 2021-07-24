В Атырауской области ветер сорвал крышу со школы

АТЫРАУ. 23 ИЮЛЯ - 22 июля в 16.40 в селе Карабау Кызылкогинского района сильный ветер сорвал крышу спортзала средней школы, жертв и пострадавших нет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Школа построена в 1978 году, а в 2019 году здесь был проведён капитальный ремонт, сообщает " АЖ ".

В 2019 году ТОО "Символ" из Западно-Казахстанской области провело капитальный ремонт на сумму 82 миллиона тенге. Сорвало крышу спортзала общей площадью 100 квадратных метров. Мы уже связались с подрядчиком - он перечислит средства на новую крышу, согласно гарантийным обязательствам", - рассказал директор Карабауской средней школы Абзал Шокан.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства