Система Orphus

В Атырауской области затопило талыми водами два районных центра

27.02.2022, 15:39 29101
В Атырауской области затопило талыми водами два районных центра
Фото: instagram/atyrau_tjd
АТЫРАУ. 27 ФЕВРАЛЯ - Два районных центра оказались подтопленными талыми водами в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям сообщили, что аварийно-спасательные работы по откачке талых вод ведутся в Индерском и Кызылкогинском районах Атырауской области. В Индерборе глубина талых вод на части улиц достигла 30 сантиметров. Затопило также улицы села Жарсуат Индерского района. В откачке воды принимают участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям со специальной техникой.
 
Также аварийно-спасательные работы по откачке талых вод ведутся и райцентре Миялы Кызылкогинского района. На улицах Карабалина и Аккуова села Миялы Кызылкогинского района откачано 280 кубометров воды. Задействовано пять сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, две спецмашины и две мотопомпы местного исполнительного органа.

 

новости по теме

В результате ДТП с автобусом в Алматы пострадали четыре человека

28.02.2022, 18:00 1371
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - В результате ДТП с участием автобуса в Алматы пострадали четыре человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов, 28 февраля в 11.00 водитель автобуса марки SAZ 1975 года рождения, двигаясь по улице Бокейханова, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в забор домов №№ 63 и 65. 
 

В результате ДТП водитель и трое пассажиров автобуса доставлены в медицинское учреждение", - уточнил он. 

 
Материалы дела находятся в производстве ДП Жетысуского района.

 

В ВКО с рельсов сошли девять вагонов с углем

28.02.2022, 12:55 7646
В ВКО с рельсов сошли девять вагонов с углем
Фото: Depositphotos
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ФЕВРАЛЯ - Сегодня, 28 февраля, на подъездном пути станции Дегелен в городе Курчатове произошел сход с рельсов девяти вагонов с углем, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сход произошел в 5.30 при следовании грузового поезда 3503. Из девяти сошедших вагонов четыре опрокинулись на бок.
 

Жертв и пострадавших нет. Происшествие не повлияло на движение других поездов. Работы по освобождению путей проводятся силами ветвевладельца", - отметили в пресс-службе. 

 

В горах Алматы скончался 60-летний мужчина

28.02.2022, 12:21 8736
Фото: Instagram/roso_kazakhstan
АЛМАТЫ. 28 ФЕВРАЛЯ - В горах близ Алматы скончался 60-летний мужчина. По предварительной причине, у него случилась тромбоэмболия легочной артерии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ГУ "Республиканский оперативно-спасательный отряд" МЧС РК, 60-летний мужчина пошел в горы и во время подъема в ущелье Проходное, выше родника в сторону Волчьей горы, потерял сознание. Рядом с ним находился его знакомый.
 
В 14.26 оперативная группа РОСО и кинологический расчет прибыли в ущелье Проходное и пешим ходом отправились на место происшествия в сторону горы Каскабас. 
 

Предварительный осмотр по прибытии на место показал отсутствие у пострадавшего признаков жизни", - говорится в сообщении ведомства.

 
Тело спасатели передали сотрудникам Центра медицины катастроф.
 

Спасатели начали транспортировку и в 18.05 передали тело сотрудникам Центра медицины катастроф, которые констатировали смерть мужчины. Предварительная причина - тромбоэмболия легочной артерии", - уточнили в пресс-службе РОСО.

 
Спасатели предупреждают, что людям, имеющим медицинские противопоказания для занятия спортом, а также тем, кто не имеет достаточного опыта акклиматизации на высоте больше 1500-1600 метров, лучше совершать постепенное восхождение.
 

Среди обязательных вещей, таких как GPS-навигатор, power-банк, спички в непромокаемом пакете, запасной комплект одежды, у вас должна быть аптечка: перевязочные материалы, средства при аллергии и кишечных проблемах, обезболивающие, мазь от ожогов, антисептики, а также препараты, необходимые лично вам. Перед походом в горы запишите телефоны спасения: 112 или 372-15-60, телефон оперативной дежурной части РОСО МЧС РК", - рекомендуют спасатели.

 

В Караганде пожар уничтожил сразу три кафе

28.02.2022, 10:31 9286
В Караганде пожар уничтожил сразу три кафе
Фото: ekaraganda.kz
КАРАГАНДА. 28 ФЕВРАЛЯ - Сегодня, 28 февраля, в результате крупного пожара на рынке "Алтын Арба" сгорели сразу три кафе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На территории рынка "Алтын-Арба" произошло горение деревянной обшивки, утеплителя, мебели, оборудования и кухонных принадлежностей в трех кафе быстрого питания на общей площади 500 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ДЧС Карагандинской области. 

 
Силами пожарных подразделений пожар удалось ликвидировать в 01.52, пламя не затронуло торговые бутики, информирует издание ekaraganda.kz.

 

В Павлодарской области авто разорвало на две части

26.02.2022, 14:55 56976
В Павлодарской области авто разорвало на две части
Фото: Depositphotos
ПАВЛОДАР. 26 ФЕВРАЛЯ - Смертельное ДТП на трассе Павлодар - Аккулы произошло недалеко от села Тлектес района Аккулы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
26 февраля в 10.00 на 55-м километре дороги 44-летний водитель "ВАЗ 21015" не справился с управлением, произошло лобовое столкновение с Toyota Camry, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
В результате ДТП два пассажира "ВАЗ 21015" от полученных травм скончались на месте. 30-летнего водителя Toyota Camry с переломами госпитализировали.
 
По ДТП начали проверку.
 
 

Жителей Актау оштрафовали за купание в ванне на проезжей части

26.02.2022, 12:29 60321
Жителей Актау оштрафовали за купание в ванне на проезжей части
Фото: скриншот с видео
АКТАУ. 26 ФЕВРАЛЯ - Жители Актау установили на проезжей части ванну и устроили купания. Происходящее они сами сняли на видео и опубликовали в соцсетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ролик вызвал интерес и у правоохранителей. Троих жителей Актау привлекли к административной ответственности, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 
Как выяснилось, один из них проиграл спор.
 
За нарушение правил дорожного движения составлен административный протокол по статье 615 КоАП РК. Также составлен протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК.
 
В общей сложности им грозит штраф в размере 22 МРП - 67 тысяч тенге.
 
 

В Павлодаре полицейский на служебной машине сбил женщину

25.02.2022, 20:54 79936
ПАВЛОДАР. 25 ФЕВРАЛЯ - На пересечении улиц Малайсары батыра - Всеволода Иванова 37-летний полицейский на служебной "Ниве" наехал на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Пострадавшую с травматическим вывихом правой голени госпитализировали, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Дело расследуется по статье 345 части 1 УК РК. Поведение сотрудника рассмотрела дисциплинарная комиссия департамента полиции. Его уволили из органов внутренних дел.
 
По словам первого заместителя начальника департамента полиции Жаскайрата Каирова, к дисциплинарной ответственности привлекли и нескольких руководителей.
 

В Усть-Каменогорске мужчина хотел перерезать себе горло во дворе жилого дома

25.02.2022, 17:31 79976
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 25 ФЕВРАЛЯ - 24 февраля около 21.30 к полицейским, дежурившим на проспекте Назарбаева, обратился прохожий. По его словам, во дворе жилого дома мужчина собирается перерезать себе горло, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Прибывшие по указанному адресу полицейские увидели мужчину примерно 30 лет, приставившего нож к своему горлу, сообщает Noks.kz.
 

Наши сотрудники пытались отвлечь его. В это время на помощь прибыла психолог ДЧС ВКО Светлана Андрусенко и стала беседовать с мужчиной. Полицейским удалось выхватить нож", - сообщили в пресс-службе управления полиции Усть-Каменогорска.

 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов