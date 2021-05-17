В аварии в ВКО погибли двое взрослых и двое детей

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 МАЯ - Авария произошла на трассе Усть-Каменогорск - Алтай Глубоковского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На трассе Восточно-Казахстанской области опрокинулся грузовой автомобиль Volvo. В результате ДТП машина загорелась. В салоне обнаружили погибших, двое из которых дети.

По данным департамента полиции ВКО, авария произошла около 12.45 на 25-м километре трассы Усть-Каменогорск - Алтай Глубоковского района. По предварительной информации, 37-летний водитель грузового автомобиля Volvo не справился с рулевым управлением на спуске, машина опрокинулась в кювет и загорелась.

Обнаружены обгоревшие тела водителя автомашины и троих пассажиров, двое из них несовершеннолетние, которые от полученных телесных повреждений, несовместимых с жизнью, скончались на месте происшествия", - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Проводится досудебное расследование, назначен ряд судебных экспертиз.

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