В аварийной двухэтажке Уральска обвалился потолок

Уральск. 15 января. Kazakhstan Today - В Уральске в аварийном доме обвалился потолок. Теперь в подъезде дыра, сквозь которую видно небо. Чудом выжившая пенсионерка говорит, что жизнь жильцов превратилась в постоянное ожидание трагедии, передает Kazakhstan Today.

Это случилось в воскресенье, 14 января, приблизительно в 15.00, в двухэтажном доме №244, по проспекту Евразия.

"Я спускалась на улицу, как вдруг обвалился потолок. Прямо сплошным куском упала штукатурка и балки. Ещё пару сантиметров - и этим потолком накрыло бы меня, но обошлось: меня лишь слегка присыпало штукатуркой", - рассказала жительница дома, 78-летняя пенсионерка Лилия Жаркова.

По ее словам, дом, в котором она проживает, вот уже как три года числится аварийным. При этом дом не проходил капитальный ремонт по программе "Модернизация ЖКХ-2020".

"Два года назад мы общими усилиями выбили себе крышу из профнастила. Но толку от неё чуть. Мы не можем жить просто под куском жестянки, надо что-то делать с потолком. Иначе добром это не кончится", - цитирует Жаркову " Уральская неделя ".

Ее сосед Руслан Сулейменов признается, что в последние годы их жизнь превратилась в ожидание беды.

"Потолок в квартире мажем глиной, чтобы привести в человеческий вид. Но только отремонтируем, как снова потолок весь в трещинах. Углы у нас давно потрескались, потолок течёт при малейших осадках. Живём и боимся, что на детей просто обвалиться крыша", - говорит мужчина.

Он считает, что обращаться в администрацию города бессмысленно.

"Дом старый, его построили в 1957 году. Три года назад его официально признали непригодным для жилья. Каждый год к нам приезжает комиссия из жилищного отдела акимата, что-то смотрит, всё записывает, обещает выселить. Сначала говорят, что просто дадут нам новое жильё, потом сказали, что построят торговый центр, а нас переселят в другое место. Но пока всё это на словах", - уточнил Сулейменов.

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