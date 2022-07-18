В Боровом спасли отдыхающих

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КОКШЕТАУ. 17 ИЮЛЯ - Казахстанский военнослужащий и россиянка спасли отца с ребенком на озере Большое Чебачье в Щучинско-Боровской курортной зоне, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Минобороны, вечером 14 июля, находясь на озере, Ескендир Касымбай заметил волнение людей и услышал крики о помощи. Оказалось, что примерно в полукилометре от берега на надувном матрасе находились отец и пятилетний ребенок. Усилия взрослого мужчины вернуться к месту отдыха из-за усилившегося ветра были тщетными.

Ескендир поплыл к ним, а с другой стороны в поддержку ему кинулась россиянка Полина Савельева. Как выяснилось впоследствии - профессиональная пловчиха.

Благодаря совместным действиям молодым людям удалось взять ситуацию под контроль и начать движение к берегу. Мужчина через некоторое время начал плыть самостоятельно, но уже недалеко от берега начал тонуть. Наблюдавшие за происходящим отдыхающие своевременно оказали дополнительную помощь.

Плыть туда было не особо тяжело, на обратном пути уже чувствовалась усталость рук и ног, появилась одышка, но помогла физическая подготовка, и я справился. Девушка, которая участвовала со мной в спасении, занималась плаванием. Так что спорт помог нам", - поделился подробностями старший лейтенант Ескендир Касымбай.