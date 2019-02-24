Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Бостандыкском районе Алматы горела иномарка, передает Kazakhstan Today.

22 февраля 2019 года, в 08.00, на пульт 101 ДЧС Алматы поступило сообщение о горении автомобиля по адресу: Бостандыкский район, улица Басенова, около дома 41. Пожарный расчет прибыл к месту вызова уже через 4 минуты, в 08.04. С места вызова информация подтвердилась: происходило горение автомашины марки BMW", - сообщила официальный представитель ДЧС Алматы Сандугаш Баймухамбетова.

По ее информации, пожар локализован в 08.06 и ликвидирован в 08.07. Площадь пожара составила 3 квадратных метра. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации возгорания была задействована одна единица техники и шесть сотрудников Службы пожаротушения Алматы.

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