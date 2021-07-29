В Бухтарминском водохранилище утонула семейная пара

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮЛЯ - 27 июля в Кокпектинском районе в Бухтарминском водохранилище утонули муж и жена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 июля 2021 года в Кокпектинском районе, на побережье Бухтарминского водохранилища в районе села Самарское, при купании в необорудованном месте утонули мужчина и женщина.
По словам очевидцев, женщина, 1978 года рождения далеко уплыла от берега и начала тонуть. Увидев это, ей на помощь бросился муж, 1966 года рождения, который, не рассчитав свои силы, ушел под воду и утонул", - рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области.
ДЧС ВКО напоминает о мерах безопасности на водоемах:
- выбирайте безопасное для купания место;
- никогда не ныряйте в воду в незнакомых местах, не оборудованных специально;
- не заплывайте далеко, особенно за буи, потому что можно не рассчитать свои силы.
Ранее сообщалось, что в Павлодарской области за сутки утонули мужчина, подросток и 6-летний мальчик.
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