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В Бухтарминском водохранилище утонула семейная пара

28.07.2021 6346
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 28 ИЮЛЯ - 27 июля в Кокпектинском районе в Бухтарминском водохранилище утонули муж и жена, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
27 июля 2021 года в Кокпектинском районе, на побережье Бухтарминского водохранилища в районе села Самарское, при купании в необорудованном месте утонули мужчина и женщина. 
 

По словам очевидцев, женщина, 1978 года рождения далеко уплыла от берега и начала тонуть. Увидев это, ей на помощь бросился муж, 1966 года рождения, который, не рассчитав свои силы, ушел под воду и утонул", - рассказали в пресс-службе ДЧС Восточно-Казахстанской области. 

 
 ДЧС ВКО напоминает о мерах безопасности на водоемах:
 
 - выбирайте безопасное для купания место; 
 
 - никогда не ныряйте в воду в незнакомых местах, не оборудованных специально;
 
 - не заплывайте далеко, особенно за буи, потому что можно не рассчитать свои силы.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области за сутки утонули мужчина, подросток и 6-летний мальчик.
 

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