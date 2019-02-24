В букмекерской конторе в Алматы рассказали о состоянии сотрудников, пострадавших при нападении грабителей

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Букмекерская контора Parimatch прокомментировала инцидент, произошедший в офисе компании в Алматы в ночь с 19 на 20 января 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Напомним , в социальной сети Инстаграм появилась видеозапись из букмекерской конторы, расположенной на пересечении улиц Абая и Саина в Алматы. На видео запечатлен момент избиения охранника конторы и само ограбление. Трое злоумышленников ворвались в здание с дубинками, двое из них начали жестоко избивать охранника заведения. Третий, вероятно, забирал деньги. В кадре не видно девушку-сотрудницу, но по разговору ясно, что тревожную кнопку она нажать не успела. Вызвать полицию и скорую помощь удалось только после того, как налётчики скрылись с места преступления.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, по данному факту проводится расследование по статье УК РК "Разбой".

Создана следственно-оперативная группа, проводится комплекс оперативных и специальных мероприятий", - отметили в пресс-службе.

В ночь с 19 на 20 января в Алматы произошло разбойное нападение на пункт приема ставок БК Parimatch, в результате которого был жестоко избит охранник и пострадали сотрудники БК Parimatch. Коллектив БК Parimatch шокирован произошедшим и призывает правоохранительные органы оперативно расследовать этот инцидент. Мы глубоко обеспокоены тем, что нападавшие вели себя так безжалостно по отношению к нашим сотрудникам. Такие поступки никак не могут оправдать злоумышленников. Безопасность сотрудников является наиважнейшим приоритетом нашей компании. В данный момент руководство БК проводит работу над усилением мер безопасности в наземных точках и офисах для пресечения подобных случаев. Мы очень рады, что жизни пострадавших сотрудников сегодня ничего не угрожает. Мы благодарны службам скорой помощи и правоохранительным органам, которые оперативно отреагировали на происшествие. Компания Parimatch предоставила все необходимые материалы для оперативной поимки преступников, мы рассчитываем, что они понесут наказание", - говорится в заявлении руководства заведения.

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