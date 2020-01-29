В ДТП на трассе Павлодар - Кызылорда погибли женщина и ребенок

Павлодар. 28 января. Kazakhstan Today - 27 января, в результате ДТП на трассе Павлодар - Кызылорда погибли женщина и ребенок, передает Kazakhstan Today.

27 января, около 09.00, 47-летний водитель машины марки Toyota Land Cruiser 200, двигаясь в восточном направлении, на 88-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание, пишет Polisia.kz .

В результате происшествия погибли два пассажира: женщина 1975 года рождения и ребенок 2011 года рождения. От полученных травм пассажиры скончались на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства и причины выясняются.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства