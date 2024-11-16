В ДТП на трассе в Карагандинской области погибли два ребенка и пятеро взрослых

Фото: ДП Карагандинской области

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Караганда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Екатеринбург водитель автомобиля не справился с управлением и машина упала в кювет. Погибли семь человек, двое из которых - дети.





Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, ДТП произошло 15 ноября в 10.00 на трассе Алматы - Екатеринбург, в двух километрах от поселка Курминка. По предварительный данным, водитель автомобиля "Тойота Альфард" не справился с управлением из-за гололеда и допустил опрокидывание в кювет.





В результате ДТП водитель и его 6 пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. 12-летняя пассажирка доставлена в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.





Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.