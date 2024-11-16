15.11.2024, 14:26 12996
В ДТП на трассе в Карагандинской области погибли два ребенка и пятеро взрослых
По предварительной версии, причиной аварии стал гололед
Фото: ДП Карагандинской области
Рассказать друзьям
Караганда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На трассе Алматы - Екатеринбург водитель автомобиля не справился с управлением и машина упала в кювет. Погибли семь человек, двое из которых - дети.
Как сообщили в департаменте полиции Карагандинской области, ДТП произошло 15 ноября в 10.00 на трассе Алматы - Екатеринбург, в двух километрах от поселка Курминка. По предварительный данным, водитель автомобиля "Тойота Альфард" не справился с управлением из-за гололеда и допустил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель и его 6 пассажиров, из них двое детей, скончались на месте происшествия. 12-летняя пассажирка доставлена в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим.
новости по теме
15.11.2024, 16:53 10321
На ГРЭС-1 в Экибастузе отключили энергоблок Дополнено
Фото: Пресс-служба правительства РК
Рассказать друзьям
Экибастуз. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На Экибастузской ГРЭС-1 приостановлена работа энергоблока № 3, сообщили в пресс-службе "Самрук-Энерго".
Работу блока приостановили сегодня в 4.00.
Как сообщили в пресс-службе компании, еще 12 ноября в ходе обхода и осмотра оборудования было выявлено пыление по стволу дымовой трубы № 1 в районе слуховых окон.
Для установления причин пыления и осмотра дымовой трубы было решено отключить энергоблок № 3. Этим займутся специализированные организации.
Окончательные причины пыления установят по результатам обследования. На основании проведенного анализа будет разработан план необходимых мероприятий", - добавили в пресс-службе "Самрук-Энерго".
Дополнено 15.11.2024, 18.15
В Министерстве энергетики Казахстана назвали причину остановки энергоблока № 3 на Экибастузской ГРЭС-1.
Произошел кратковременный выход дымовых газов из смотровых люков по стволу дымовой трубы № 1 ТОО "Экибастзская ГРЭС-1". Для выяснения причины производится обследование специализированной организацией. Для обеспечения электроснабжения заблаговременно было организовано увеличение генерации на других электрических станциях страны", - проинформировали в ведомстве.
Подчеркивается, что на электроснабжении и теплоснабжении потребителей ситуация никак не сказывается.
15.11.2024, 13:37 13866
Фура чуть не въехала в стену школы в Уральске
Жертв и пострадавших нет
Рассказать друзьям
,Уральск. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель фуры не справился с управлением и чуть не протаранил стену школы в Уральске, сообщает департамент полиции Западно-Казахстанской области.
14 ноября в 21.10 часов в Уральске произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель транспортного средства Scania с полуприцепом, двигаясь по ул. Мендалиева, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на стоящее транспортное средство марки Нуundai 130, после чего, проехав вперед допустил наезд на металлическое ограждение, заехал во двор СОШ № 36 и остановился у стены. Визуального повреждения здания школы не обнаружено", - рассказали в департаменте.
Водителя большегруза доставили в больницу в бессознательном состоянии. Он госпитализирован в нейроинсультное отделение.
15.11.2024, 08:33 17366
Взрыв произошел на АЗС в Кызылординской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Кызылорда. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Шиелі Кызылординской области произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим горением и переходом огня на близ стоящее двухэтажное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Огнеборцы, параллельно охлаждая рядом стоящий 20-тонный резервуар с бензином для предотвращения его последующего взрыва от высокой температуры, ликвидировали пожар на площади 360 квадратных метров", - проинформировали в министерстве.
В результате происшествия в состоянии средней степени тяжести госпитализирован работник АЗС 1991 года рождения.
14.11.2024, 17:10 29016
В воинской части на юге Казахстана погиб офицер
Фото: кадр из видео Минобороны
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В одной из воинских частей Жаркентского гарнизона погиб офицер, сообщает пресс-служба Сухопутных войск РК.
14 ноября текущего года в ходе проведения внеплановых занятий по противодиверсионной безопасности в результате нарушения мер безопасности получил травмы, несовместимые с жизнью, офицер одной из воинских частей Жаркентского гарнизона", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее курсант Пограничной академии КНБ погиб в Алматы.
11.11.2024, 16:48 74276
Мать и сын погибли при пожаре в Атырауской области
В помещении рухнул потолок, и они оказались в ловушке
Рассказать друзьям
Атырау. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 66-летняя женщина и ее 35-летний сын заживо сгорели при пожаре частного дома в селе Акколь.
Трагедия произошла в селе Акколь Курмангазинского района Атырауской области. Огонь вспыхнул в пристройке к жилому дому. По неофициальным данным, мать пыталась спасти сына, который заболевал психическим расстройством. В результате пожара в помещении рухнул потолок, и они оказались в ловушке. Остальных несовершеннолетних детей вытащили из горящего дома из окон. Спасти мать и сына не успели", - сообщает сетевое издание ATYRAU ONLINE.
В ДЧС Атырауской области рассказали, что в пожаре, который возник ранним утром, погибли 66-летняя мать и ее 35-летний сын. 58-летний глава семейства с ожогами обеих рук и 5-летняя внучка с признаками отравления дымом госпитализированы в районную больницу.
Причины возгорания выясняются.
10.11.2024, 09:29 103971
Три туриста из Казахстана пострадали в аварии с автобусом в Египте
Фото: cairo24.com
Рассказать друзьям
Каир. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Три казахстанца пострадали в результате аварии с автобусом в египетском Рас-Сидре на Южном Синае.
Всего в ДТП пострадал 41 человек, сообщает cairo24.com. В их числе: 3 казахстанца, 31 турист из России и Украины, 3 гражданина Азербайджана и 4 гражданина Египта. По данным источника, автобус перевернулся.
Машины скорой помощи немедленно выдвинулись к месту сообщения, чтобы доставить пострадавших в больницу", - пишет сайт.
О состоянии пострадавших пока неизвестно.
09.11.2024, 19:35 118236
В Актау пожарные спасли четверых детей
Рассказать друзьям
Актау. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау в многоэтажном жилом доме произошел пожар. Спасателям удалось эвакуировать четверых детей, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Используя трехколенную лестницу, пожарные вывели из задымленной квартиры четверых детей 2009, 2012, 2020, 2024 годов рождения", - говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что пожар быстро ликвидировали. Пострадавших нет.
Ранее в Костанайской области при пожаре в жилом доме погибли пятеро детей из одной семьи. Аким региона пообещал организовать пострадавшей семье помощь и приобрести новое жилье со всей необходимой техникой.
09.11.2024, 16:24 115811
Житель Актобе нарушил ПДД более 300 раз за два месяца
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Актобе задержала местного жителя, нарушившего правила дорожного движения 308 раз за два месяца, сообщает Polisia.kz.
35-летний местный житель, управлявший автомобилем ВАЗ-2114 с иностранными номерами, неоднократно превышал разрешенную скорость на улицах города. Сумма штрафов составляет около 11,5 млн тенге. Автомобиль помещен на специальную стоянку", - проинформировали в полиции.
Ранее в Атырауской области суд вынес приговор задавившему подростка полицейскому.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
15.11.2024, 09:51Прокуратура выявила трудоустроившихся по поддельным дипломам сотрудников "Семей орманы" 15.11.2024, 11:0432676Этажность, парковки и срез горных склонов: разработаны новые правила застройки Алматы 15.11.2024, 08:47В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации"30866В Алматы презентовали монографию "Справедливый Казахстан и Китайская мечта: анализ возможностей и перспектив стратегии модернизации" 15.11.2024, 12:2730176Президент Казахстана назначил ряд послов 15.11.2024, 14:1326586Нового вице-министра назначили в Министерстве промышленности и строительства 09.11.2024, 19:35117681В Актау пожарные спасли четверых детей 09.11.2024, 16:24115796Житель Актобе нарушил ПДД более 300 раз за два месяца 09.11.2024, 13:20113261В Актюбинской области жестко приземлился военный вертолет, один человек погиб 09.11.2024, 12:35105096В Жамбылской области задержан подозреваемый в двойном убийстве 10.11.2024, 09:29103416Три туриста из Казахстана пострадали в аварии с автобусом в Египте 24.10.2024, 13:08416881В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49404626Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20354851МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16353996Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45337121В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?