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В ДТП с участием фуры погибли два человека в Атырауской области

13.12.2021, 10:52 139375
Фото: Мой город
АТЫРАУ. 13 ДЕКАБРЯ - 11 декабря около 15.20 на трассе Атырау-Доссор столкнулись большегруз и легковой автомобиль, погибли два человека, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в микрорайоне "Жулдыз" автомобиль ВАЗ-2115 с российскими номерами столкнулся с большегрузом, который ехал в Доссор. 
 
К слову, легковушка нигде не зарегистрирована, пишет портал "Мой город".
 
В результате аварии погибли два пассажира ВАЗ-2115.
 

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК", - добавили в полиции.

 

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В Мангистауской области автомобиль столкнулся с лошадью и спровоцировал ряд ДТП

13.12.2021, 20:49 64990
АКТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - Водитель автомобиля Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции произошло столкновение еще нескольких автомобилей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Авария с участием лошади и нескольких машин произошла 12 декабря, в 19.50, сообщает "Лада".
 
На пульт дежурного 102 отдела полиции Каракиянского района поступил вызов о ДТП на 51-м километре трассы Актау - Жанаозен. 
 
Водитель Toyota Camry совершил наезд на лошадь, после чего по инерции столкнулся с Toyota Highlander, которая, в свою очередь, совершила столкновение с Honda Odyssey.
 
В результате ДТП шестеро пострадавших были доставлены в больницу села Жетыбай. Ведется расследование.

 

В Атырау перевернулась машина скорой

13.12.2021, 19:29 74980
В Атырау перевернулась машина скорой
Фото: ATPress.kz
АКТОБЕ. 13 ДЕКАБРЯ -13 декабря, около 11.00 в Атырау произошло ДТП с участием машины мобильной бригады при городской поликлинике №4, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Скорая опрокинулась набок после столкновения с автомобилем марки Volkswagen Touareg, сообщает ATPress.kz.
 
В результате водитель скорой и его пассажир получили травмы и были доставлены в областную больницу. 
 
Полиция ведет расследование.
 
В пресс-службе областного управления здравоохранения сообщили, что в результате ДТП с участием скорой в приемное отделение Атырауской областной больницы поступил пациент, 1994 года рождения. Он попал в ДТП при исполнении служебных обязанностей.
 
В настоящее время пациент находится в отделении нейрохирургии под наблюдением врачей. Его состояние стабильное, он получил сотрясение мозга, челюстно-лицевые травмы.
 
10 декабря в Актюбинской области перевернулся КамАЗ: семь человек госпитализированы.
 

В Актюбинской области перевернулся КамАЗ: семь человек госпитализированы

13.12.2021, 19:18 78787
В Актюбинской области перевернулся КамАЗ: семь человек госпитализированы
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 13 ДЕКАБРЯ - ДТП произошло 10 декабря, около 17.30, на 26-м километре по проселочной дороге в направлении поселка Кенкияк Темирского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
60-летний водитель автомашины КамАЗ одной из компаний по добыче нефти, двигаясь со стороны месторождения, не справившись с управлением, допустил опрокидывание грузовика, сообщает Polisia.kz
 
В результате ДТП водитель автомашины и шесть пассажиров с различными телесными повреждениями доставлены в Кенкиякскую сельскую больницу.
 

В российском Серпухове выпускник православной гимназии устроил взрыв в женском монастыре

13.12.2021, 17:40 124012
В российском Серпухове выпускник православной гимназии устроил взрыв в женском монастыре
Фото: Администрация Серпухова
СЕРПУХОВ. 13 ДЕКАБРЯ - Выпускник православной гимназии устроил взрыв на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, нападавший скончался от полученных ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, ЧП произошло на входе в приходскую православную гимназию. Самодельную взрывчатку принес и привел в действие 18-летний выпускник гимназии. 
 

18-летний Владислав Струженников подорвал себя на входе в православную гимназию при Серпуховском женском монастыре. Внутри в это время молились семь детей. У шестерых контузия, у одного - закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован", - сообщает Mash.

 
Педагогов и учеников эвакуировали. На место ЧП выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.
 

По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - рассказал агентству Interfax информированный источник.

 
По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался буллингу.

Дополнено: число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Территория монастыря оцеплена, но туда стали пускать родителей, чтобы они могли забрать детей. 

Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.


По его словам, все дети находятся в настоящее время в безопасности, с ними работают психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов.  "Также к территории приехало уже много родителей и близких учащихся, им стали передавать детей", - рассказал он.

В Минздраве сообщили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

По данным пресс-секретаря Подольской епархии Русской православной церкви священника Константина Семенова, 18-летний мужчина, который привел в действие самодельное взрывное устройство, не погиб, как первоначально сообщили некоторые СМИ. 

Насколько мы знаем, он жив. Его тоже увезли в больницу", - сказал священник.


При этом он не подтвердил данные о том, что организатор взрыва является выпускником этой гимназии. По словам Семенова, эта информация еще проверяется.

Он также сообщил, что взрыв произошел на крыльце здания, внутрь напавший не смог попасть из-за закрытой металлической двери. 


В Следственном комитете России, что 18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв,  пытался совершить самоубийство общеопасным способом. Об этом пишет "Лента.ру".

По версии следствия, около 8.30 россиянин пришел к православной гимназии, в которой ранее учился, и попытался покончить с собой. В результате он потерял ногу и получил множество травм и ранений. Следователи провели обыски в доме у выпускника и изъяли имеющие важное значение для расследования уголовного дела предметы. Назначен ряд экспертиз.

Известно также, что у Струженкова было онкологическое заболевание, которое ему диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан не годным к военной службе.

По данному факту возбуждено дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ), уточняет ТАСС.
 

В одной из новостроек Усть-Каменогорска обрушился потолок в квартире

13.12.2021, 17:01 98335
В одной из новостроек Усть-Каменогорска обрушился потолок в квартире
Фото: кадры из видео
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ДЕКАБРЯ - В одной из новостроек Усть-Каменогорска обрушился потолок в квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Instagram-паблика, в квартире новостройки по адресу улица Есенберлина, 4/1 обрушился потолок. Как комментируют видео, размещенное в соцсети, сами жильцы, в квартире недавно был завершен ремонт стоимостью в 2,5 млн тенге.
 
Как стало известно, причиной обрушения стала пробоина в системе водоснабжения. На данный момент ведутся работы по устранению аварии.

 
Как сообщалось ранее, в августе этого года огромная трещина напугала жителей одной из новостроек в Усть-Каменогорске. Дом буквально разошелся по швам от первого этажа до самой крыши. 
 

Конфликт в магазине закончился поножовщиной в Алматинской области

13.12.2021, 13:08 129466
Конфликт в магазине закончился поножовщиной в Алматинской области
Фото: polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 13 ДЕКАБРЯ - Мужчине нанесли несколько ножевых ранений во время ссоры в магазине. Зачинщик ссоры находился в состоянии алкогольного опьянения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, ночью 28 ноября в дежурную часть УП Карасайского района поступило сообщение о том, что в ЦРБ города Каскелена с диагнозом "проникающие колото-резаные раны грудной клетки сзади", доставлен 35-летний житель станции Чемолган. Рассматривается дело о покушении на убийство. 
 

В результате розыска полицейские установили подозреваемого - 37-летнего жителя Илийского района, проживающего на дачах садоводческого общества "Кокжиек". 7 декабря стражи порядка задержали мужчину на рынке Алтын Орда и водворили в ИВС. Задержанный признался в преступлении. Он рассказал, что, выпив шесть бутылок пива, пришел в магазин, где ему не понравилось поведение покупателя, пристававшего к продавщице. В ходе конфликта, задержанный, взяв в подсобке нож, ударил им несколько раз потерпевшего в спину. После мужчина скрылся с места преступления и выбросил нож".

 
По факту ведется расследование. 
 

В Мангистауской области на ходу загорелся вагон поезда

13.12.2021, 09:40 150742
В Мангистауской области на ходу загорелся вагон поезда
Фото: кадр с видео
АКТАУ. 13 ДЕКАБРЯ - В Мангистауской области на ходу загорелся вагон поезда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Инцидент произошел в районе пятого разъезда Мангистауского района. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Александр Алексеев, пишет Lada.kz.
 
12 декабря, в 18.12 поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе 5-го разъезда Мангистауского района в пути следования произошло горение внутренней обшивки вагона. На место пожара привлечен один пожарный поезд и 16 работников от КТЖ станции Бейнеу.

 
Пожар ликвидирован негосударственной противопожарной службой в 19.00.
 
Причина и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
 
Задействованы НГПС "Орттен коргау кызмети 2012" (две единицы техники и девять работников) и НГПС "Жалын Орт сондируши" (одна единица техники и три работника).
 
Как уточнили в ДЧС региона, поезд является не пассажирским, он предназначен для ремонта железнодорожных путей.

 

Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая

13.12.2021, 09:30 110674
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
Фото: egemen.kz
АЛМАТЫ. 13 ДЕКАБРЯ - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 13 декабря 2021 года в 08.03 (в 02.03 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр расположен в 360 километрах на юг от Алматы на территории Китая.
 
Энергетический класс - 10,2. Магнитуда MPV - 3,6. Глубина - пять километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

 

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