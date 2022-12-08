В Экибастузе лжетеррорист сообщил о заложенной бомбе в здании акимата

Подозреваемого задержали
Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 6 декабря в 20.30 в полицию Экибастуза поступило сообщение о якобы заложенной бомбе в здании акимата, сообщается в паблике МВД РК в Telegram.
Незамедлительно на место происшествия направлены все службы. Прибывшими сотрудниками следственно-оперативной группы в здании акимата проведено обследование. На момент проверки в здании находилось 3 работника, произведена эвакуация. Взрывотехниками каких-либо подозрительных и взрывных устройств в здании не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В результате расследования полицией задержан подозреваемый - житель города Экибастуза. Вину свою признал", - сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Каиржан Шакаргалиев.
В полиции отметили, что подозреваемый в 2019 году уже был осужден за совершение аналогичного преступления.