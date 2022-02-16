В Экибастузе пожилого мужчину парализовало во время управления авто

Фото: ДЧС Акмолинской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 15 ФЕВРАЛЯ - Машину скорой помощи перевернуло ветром на автодороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха, передает KAZAKHSTAN TODAY.





15 февраля, около 06.30, 35-летний водитель, управляя транспортным средством марки "УАЗ" на 83 км трассы "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-РФ" не учитывая дорожно-метеорологические условия, не выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, тем самым допустил опрокидывание в кювет своего транспортного средства. В результате ДТП пострадавших нет, причинен материальный ущерб. В отношении водителя составлен административный протокол", - сообщили в областном департаменте полиции.





В видео, опубликованном на YouTube-канале полиции ВКО , водителей просят не выезжать за пределы населенных пунктов.





На дороге Усть-Каменогорск - Шемонаиха сильный буран, ограниченная видимость", - сообщает полиция.





Сегодня в Восточно-Казахстанской области было объявлено штормовое предупреждение. Завтра, по информации РГП "Казгидромет", в области вновь ожидаются метель и сильный ветер.

Между тем, в Акмолинской области более ста человек доставили с дорог в пункты обогрева.





С блок-постов на закрытых участках автодорог республиканского значения силами ДЧС в пункты обогрева размещено 116 человек, из них 12 детей. Так, только в Жаксынском районе эвакуированы 69 человек, из них 12 детей, в Атбасарском районе - 37 человек, в Бурабайском районе - 5 человек, в районе Биржан Сал - 4 человека и в Есильском районе - 1 человек. Местными исполнительскими органами было организовано горячее питание", - рассказал начальник управления ликвидации и чрезвычайных ситуации ДЧС Акмолинской области Олег Малюк.

В областном департаменте полиции сообщили, что полицейские сопроводили более 280 автомашин, застрявших из-за метели на трассах.

В регионе в связи с ухудшением погодных условий, сопровождающихся сильным ветром, метелью, верховым снегом и ограниченной видимостью, в целях обеспечения безопасности дорожного движения было перекрыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского и местного значения", - напомнили в департаменте.