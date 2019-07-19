Павлодар. 18 июля. Kazakhstan Today - В Экибастузе пьяная женщина увела четырехлетнюю девочку к себе домой, передает Kazakhstan Today.

"16 июля, в 23.00, в полицию Экибастуза поступило сообщение о том, что из квартиры по улице М. Ауэзова, 73 около 21.00 ушла малолетняя девочка и до сих пор не вернулась. По поиску ребенка был поднят весь личный состав управления полиции Экибастуза. Прибывшие по указанному адресу полицейские выяснили, что около 21.00 мать вышла в магазин, оставив 4 несовершеннолетних детей одних без присмотра", - сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

По данным полиции, в результате 4 часов поисков девочка была найдена в квартире у жительницы Экибастуза, 1968 года рождения. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ее слов, увидев девочку на улице в столь позднее время, она привела к себе домой и уложила спать. Сообщить в полицию о найденной девочке, женщина не догадалась.

51-летняя женщина освидетельствована в наркологическом диспансере, по результатам находилась в состоянии "средней степени опьянения", в отношении нее возбуждено административное производство", - отметили в ведомстве.

Кроме того, приняты меры и в отношении законных представителей девочки. Теперь их отношение к несовершеннолетнему ребенку и поведение рассмотрит городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства