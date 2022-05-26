В Экибастузе пятилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа

По данным пресс-службы департамента полиции Павлодарской области, несчастный случай произошел на улице Абая.
«В результате малолетний с травмами госпитализирован в больницу», - приводит сообщение полиции портал Newtimes.kz.
По информации регионального управления здравоохранения, состояние пострадавшего стабильно тяжелое.
Послеоперационный период протекает гладко (ребенку удалили селезенку), он в сознании, адекватный. Лечение продолжает в условиях реанимации", - рассказали в пресс-службе.
В Косшы трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.