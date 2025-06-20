Жители Экибастуза остались без электричества

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Атырау. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Почти 300 тонн воды сбросили с вертолетов Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана при тушении пожара в резервате "Акжайык" Атырауской области, - Почти 300 тонн воды сбросили с вертолетов Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана при тушении пожара в резервате "Акжайык" Атырауской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Два вертолета МЧС продолжают тушение пожара с воздуха: сброшено 288 тонн воды. Сегодня авиацией МЧС проведено 20 сбросов воды. Всего с начала ликвидации горения посредством вертолетной техники произведено 96 сбросов воды объемом свыше 288 тонн", - заявили в пресс-службе.









Дополнено. 20.06.2025, 17.10





Аким Атырауской области Серик Шапкенов в ходе заседания оперативного штаба заявил, что после ликвидации пожара в резервате "Акжайык" будет разработан комплексный план действий, сообщает пресс-служба акимата региона.





Мы должны извлечь из этого выводы и системно подойти к решению проблемы. После завершения ликвидационных работ совместно с Министерством экологии и Министерством по чрезвычайным ситуациям будет разработан и принят комплексный план, направленный на предотвращение подобных случаев в будущем", - подчеркнул глава региона.





Напомним, с 13 июня для ликвидации пожара были задействованы силы и средства ДЧС, государственного природного резервата "Акжайык", лесных хозяйств и подрядных организаций. В общей сложности в тушении приняли участие более 110 человек и около 30 единиц техники.





15 июня вертолетом Ми-8 АО "Казавиаспас" было произведено 33 сброса воды, общий объем составил 100 тонн. В настоящее время продолжаются работы по устранению тления на одном очаге площадью 7 га.



