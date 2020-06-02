В этом году в Казахстане из окон жилых домов выпали 35 детей

Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане растет число случаев выпадения детей из окон, передает Kazakhstan Today.

За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 35 случаев выпадения детей в возрасте от 1 до 8 лет из окон многоквартирных жилых домов. Случаи произошли в Нур-Султане (8), Карагандинской (7), Жамбылской (3), Павлодарской (2), Западно-Казахстанской (2), Атырауской (2), Кызылординской (2), Костанайской (2), Акмолинской (2) областях, Алматы (2), Восточно-Казахстанской (1), Актюбинской (1), Мангистауской (1) областях. Только за май в республике зарегистрирован 21 случай выпадения детей в возрасте от 1 до 6 лет. Случаи произошли в Нур-Султане (5), Карагандинской (4), Атырауской (2), Кызылординской (2), Костанайской (2), Акмолинской (2), Жамбылской (1), Мангистауской (1), Восточно-Казахстанской (1), Западно-Казахстанской (1) областях", - сообщил на пресс-конференции председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, генерал-майор Владимир Беккер.

По его информации, в 2019 году произошло более 100 случаев выпадения из окон детей в возрасте от 2 до 13 лет.

Беккер также сообщил, что с начала текущего года на водоемах страны утонуло 62 человека, в том числе 22 ребенка.

Из них 24 человека погибли по причине несоблюдения правил при ловле рыбы. 13 человек (из них 6 детей) погибли из-за недооценки собственных сил, попадания в водовороты, сильного течения, судорог. 10 детей погибли в результате падения в воду - были оставлены без присмотра. 9 человек погибли при купании в нетрезвом состоянии, 6 детей провалились под лед", - сказал он.

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