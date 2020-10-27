Фото: newtimes.kz

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В горах Алматы на квадроцикле разбился молодой человек, передает Kazakhstan Today.

В прошедшие выходные молодой человек, 1999 года рождения, разбился на квадроцикле, сорвавшись с высоты в кювет. Трагедия произошла в районе Бутаковского ущелья", - проинформировали в Службе спасения 109.

Прибывший экипаж спасателей в составе пяти человек личного состава Службы спасения обнаружил тело в двух километрах вниз по склону горы.

К сожалению, травмы, полученные туристом, оказались несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался на месте. Тело молодого человека с помощью щит-носилок было транспортировано до ожидавших сотрудников полиции, бригады скорой помощи и родственников", - сообщили спасатели.





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