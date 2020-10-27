В горах Алматы на квадроцикле разбился молодой человек

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В прошедшие выходные молодой человек, 1999 года рождения, разбился на квадроцикле, сорвавшись с высоты в кювет. Трагедия произошла в районе Бутаковского ущелья", - проинформировали в Службе спасения 109.
Прибывший экипаж спасателей в составе пяти человек личного состава Службы спасения обнаружил тело в двух километрах вниз по склону горы.
К сожалению, травмы, полученные туристом, оказались несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался на месте. Тело молодого человека с помощью щит-носилок было транспортировано до ожидавших сотрудников полиции, бригады скорой помощи и родственников", - сообщили спасатели.
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