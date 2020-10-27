Система Orphus

В горах Алматы на квадроцикле разбился молодой человек

26.10.2020 12961
В горах Алматы на квадроцикле разбился молодой человек
Фото: newtimes.kz
Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - В горах Алматы на квадроцикле разбился молодой человек, передает Kazakhstan Today.
 

В прошедшие выходные молодой человек, 1999 года рождения, разбился на квадроцикле, сорвавшись с высоты в кювет. Трагедия произошла в районе Бутаковского ущелья", - проинформировали в Службе спасения 109. 

 
Прибывший экипаж спасателей в составе пяти человек личного состава Службы спасения обнаружил тело в двух километрах вниз по склону горы. 
 

К сожалению, травмы, полученные туристом, оказались несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался на месте. Тело молодого человека с помощью щит-носилок было транспортировано до ожидавших сотрудников полиции, бригады скорой помощи и родственников", - сообщили спасатели.


 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая