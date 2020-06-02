Алматы. 1 июня. Kazakhstan Today - В горах Алматы обнаружено тело пропавшей осенью туристки Асель Панаргалиевой, передает Kazakhstan Today.

По данным информационных источников, тело девушки было обнаружено 31 мая.

Ранее сообщалось, что Асель пропала в ноябре 2019 года. По данному факту было открыто розыскное дело. По информации департамента полиции Алматы, незамедлительно была создана следственно-оперативная группа, в состав которой также вошли оперативники из управления криминальной полиции города и сотрудники местной полицейской службы. Свыше 50 полицейских вышли на поиски в составе мобильных поисковых групп.

В горной местности, куда Асель Панаргалиева, по данным ее родственников, направилась на экскурсию, поиски осуществляли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК.

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