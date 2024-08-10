Алматинцев и гостей города просят воздержаться от походов в горы

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Алматы. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии со штормовым предупреждением РГП "Казгидромет" от 9 августа о сильном дожде в период 10-12 августа в горных и предгорных районах на прилегающих территориях Алматы ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, сообщает пресс-служба ДЧС города.





На 10 августа в горах близ Алматы объявлен "оранжевый уровень" селевой опасности из-за прогнозирования сильного дождя, а также повышения температуры в высокогорье.





Подразделения Казселезащиты переведены на учащенный режим наблюдений на селеопасных участках, проводятся аэровизуальные и наземные обследования, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технических работников", - сообщили в ДЧС.





Алматинцев и гостей города просят воздержаться от походов в горы.