В горах Жамбылской области тушат крупный пожар

На площади в 200 га горит сухостой

Фото: ДЧС Жамбылской области

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Тараз. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области на территории КГУ "Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира" на площади в 200 га горит сухостой, сообщили в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям.





Горение сухостоя в Меркенском районе в 20 километрах от села Актоган на территории лесничества возникло 2 августа.





Самолет "Казавиалесоохраны" Ан-2 с водозаборным устройством осуществил 11 сбросов воды (около 16,5 тонн). Вертолетом ЕС-145 АО "Казавиаспас" МЧС РК проводится аэровизуальное обследование.





Тушение пожара продолжается силами и средствами лесного хозяйства, "Казлесавиаоохраны", местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человек, 24 еденицы техники, 2 самолета и 1 вертолет", - говорится в сообщении ведомства.





В июле в Абайской области природный пожар тушили в течение 11 дней.



