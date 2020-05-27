Система Orphus

В горной местности в Восточном Казахстане тушат пожар на площади 35 гектаров

26.05.2020, 18:06 4780
В горной местности в Восточном Казахстане тушат пожар на площади 35 гектаров
Фото: https://www.inform.kz/
Усть-Каменогорск. 26 мая. Kazakhstan Today - В горной местности в Восточном Казахстане тушат пожар на площади 35 гектаров, передает Kazakhstan Today.
 

25 мая 2020 года на участке Берик Кара Катон-Карагайского района на открытой местности произошло загорание травы. К очагу пожара выехали пожарные части №26 района. Из-за горной труднодоступной местности+ в тушении огня задействовать пожарную технику не представлялось возможным, в связи с этим пожарные тушат огонь пешком, при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек. Сильная жара и поднявшийся ветер усугубили ситуацию, огонь распространился на 35 гектаров", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области. 

 
Всего в ликвидации пожара задействованы 7 человек ПЧ №26 и 5 человек от местных исполнительных органов. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая