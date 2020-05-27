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Усть-Каменогорск. 26 мая. Kazakhstan Today - В горной местности в Восточном Казахстане тушат пожар на площади 35 гектаров, передает Kazakhstan Today.

25 мая 2020 года на участке Берик Кара Катон-Карагайского района на открытой местности произошло загорание травы. К очагу пожара выехали пожарные части №26 района. Из-за горной труднодоступной местности+ в тушении огня задействовать пожарную технику не представлялось возможным, в связи с этим пожарные тушат огонь пешком, при помощи ранцевых огнетушителей и хлопушек. Сильная жара и поднявшийся ветер усугубили ситуацию, огонь распространился на 35 гектаров", - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Восточно-Казахстанской области.

Всего в ликвидации пожара задействованы 7 человек ПЧ №26 и 5 человек от местных исполнительных органов.

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