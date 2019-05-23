В Италии перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть казахстанцы

Нур-Султан. 22 мая. Kazakhstan Today - В итальянской провинции Сиена автобус с иностранными туристами попал в ДТП. По предварительным данным, среди пострадавших есть казахстанцы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе МИД РК, в итальянской провинции Сиена перевернулся автобус с иностранными туристами. В результате ДТП один человек погиб, около 10 пассажиров получили различные ранения. Всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

"По предварительным данным, среди пострадавших в ДТП есть наши соотечественники. Казахстанский консул выехал из Рима в провинцию Сиена на место происшествия. Более подробная информация будет предоставлена позднее после выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

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