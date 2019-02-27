Караганда. 26 февраля. Kazakhstan Today - В Караганде горел Областной центр травматологии и ортопедии, из здания были эвакуированы 25 человек, передает Kazakhstan Today.

25 февраля в 23.30 поступило сообщение о пожаре в Караганде по улице Сакена Сейфуллина. На момент прибытия пожарных подразделений в Центре реабилитации КГКП "Областной центр травматологии и ортопедии имени Х. Макажанова", в помещении сестринской происходило горение мебели, вещей, оконного блока, бытовой техники, деревянной стены и перекрытия между первым и вторым этажами на площади 20 квадратных метров", - сообщила пресс-служба Комитета по ЧС МВД РК.

При помощи спасательных колпаков и носилок спасено 22 больных и эвакуировано три члена медперсонала.

Пожар ликвидирован в 00.16. Спасенные размещены в основном отделении центра. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - отметили в ведомстве.

На месте происшествия были задействованы 52 сотрудника и 11 единиц техники ДЧС региона.

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