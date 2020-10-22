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В Караганде на рынке "Арай" произошел крупный пожар

21.10.2020 7372
Караганда. 21 октября. Kazakhstan Today - В Караганде на рынке "Арай" произошел крупный пожар, передает Kazakhstan Today.
 

21 октября, в 00.07, поступило сообщение о пожаре на рынке "Арай" в городе Караганды. Время следования к месту пожара составило 6 минут. На момент прибытия было установлено, что на территории рынка происходит горение контейнеров открытым пламенем. Тушение пожара осложнялось наличием необесточенного электричества на объекте, а также наличием угрозы перехода огня на другие рядом стоящие контейнеры. Были вскрыты примыкающие контейнеры, из которых пожарными спасены материальные ценности", - сообщили в областном ДЧС.

 
В тушении пожара были задействованы 50 человек и 11 единиц техники ДЧС Карагандинской области. Принятыми мерами пожар был ликвидирован в 01.23. Горение произошло в 14 торговых контейнерах на общей площади 200 квадратных метров.
 
В одном из горевших контейнеров бойцы обнаружили крупную сумму денег и после установления принадлежности деньги были возвращены владельцу.
 
Причина пожара устанавливается.
 

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