В Караганде полицейские спасли из пожара семь человек

КАРАГАНДА. 22 ОКТЯБРЯ - 22 октября из Центра оперативного управления полиции города Караганды всем нарядам полка патрульной полиции поступило сообщение: в одном из домов частного сектора произошел пожар, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первым на место происшествия прибыл экипаж патрульной машины в составе Бауыржана Тусупбекова и Ильдара Касенова. Огонь уже охватил крышу строения, в котором, как сообщили очевидцы, оставались двое взрослых и двое детей. Полицейские бросились на выручку домочадцев, оказавшихся в огненной ловушке. Они вывели на улицу всех, кто в ней находился", - сообщает Polisia.kz.
Между тем огонь перекинулся на соседний дом, в котором находились двое взрослых и ребенок. На помощь сослуживцам прибыл экипаж в составе Курмета Кунанбаева, Азамата Акимжанова и заместителя командира роты Илии Жаканова. Они оперативно эвакуировали людей из второго дома.