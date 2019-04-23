Караганда. 21 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде потерпел крушение легкомоторный самолет, пилоты погибли, передает Kazakhstan Today.



"Сегодня в 16.25 при выполнении тренировочного полета и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна легкой авиации (тип FK14 Polaris) на аэродроме "Балапан" (Караганда). По предварительной информации, экипаж - 2 человека - погиб. По данному авиапроисшествию управлением по расследованию авиационных происшествий МИИР РК будет начато расследование", - сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.



По информации "Хабар-24", "крушение произошло в 16.25 на площадке, которая называется "Балапан". Она расположена неподалеку от небольшого аэродрома учебно-тренировочного центра. Он находится примерно в 15 километрах от Караганды. Известно, что небольшой двухместный самолет FK14 Polaris заходил на посадку. Экипаж состоял из инструктора Юрия Артемова и ученика Мереке Аукешева".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства