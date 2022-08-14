В Караганде пожарные эвакуировали 25 человек из горящей девятиэтажки

КАРАГАНДА. 12 АВГУСТА - В Караганде пожарные эвакуировали 25 человек из горящего девятиэтажного дома на улице Нуркена Абдирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сообщение о пожаре поступило в 00:07, сообщает eKaraganda.kz.
В срочном порядке выехали спасатели ДЧС Карагандинской области в количестве 21 человек личного состава и 4 единицы техники. На 4-м этаже произошло загорание мусора на балконе на площади 5 квадратных метров. Из-за позднего времени суток большинство жильцов спали, и огнеборцам пришлось будить их и просить выйти на улицу. Силами ДЧС из подъезда многоэтажного дома было эвакуировано 25 человек, из них 7 детей. Огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС региона.
Всего за прошедшие сутки 12 августа подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 17 выездов, из них на тушение пожаров и случаев горения - 12, на проведение аварийно-спасательных работ - 3, при этом спасено и эвакуировано 28 человек, из них 8 детей.