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В Караганде пожарные эвакуировали 25 человек из горящей девятиэтажки

12.08.2022, 16:19 20646
КАРАГАНДА. 12 АВГУСТА - В Караганде пожарные эвакуировали 25 человек из горящего девятиэтажного дома на улице Нуркена Абдирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сообщение о пожаре поступило в 00:07, сообщает eKaraganda.kz
 

В срочном порядке выехали спасатели ДЧС Карагандинской области в количестве 21 человек личного состава и 4 единицы техники. На 4-м этаже произошло загорание мусора на балконе на площади 5 квадратных метров. Из-за позднего времени суток большинство жильцов спали, и огнеборцам пришлось будить их и просить выйти на улицу. Силами ДЧС из подъезда многоэтажного дома было эвакуировано 25 человек, из них 7 детей. Огонь удалось ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ДЧС региона. 

 
Всего за прошедшие сутки 12 августа подразделениями ДЧС Карагандинской области осуществлено 17 выездов, из них на тушение пожаров и случаев горения - 12, на проведение аварийно-спасательных работ - 3, при этом спасено и эвакуировано 28 человек, из них 8 детей.
 
 

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В Туркестанской области в результате ДТП с участием лошадей пострадали два человека

13.08.2022, 15:52 4631
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 13 АВГУСТА - 13 августа ночью в Тюлькубасский РОП поступило сообщение о том, что на 611-м км трассы Западный Китай - Западная Европа водитель автомашины Hyundai Elantra сбил лошадей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как выяснилось, несколько лошадей выбежали с левой стороны дороги и столкнулись с автомобилем, следовавшим из Туркестана в направлении Алматы, сообщает Polisia.kz.
 
В результате ДТП водителя и одного пассажира с различными травмами доставили в больницу. В машине находились четыре человека, один из них несовершеннолетний. На месте аварии погибли три лошади. Автотранспортному средству нанесен материальный ущерб. 
 
В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Ведутся поиски владельцев животных.
 

В Алматинской области годовалый ребенок погиб под колесами микроавтобуса

13.08.2022, 12:57 6411
КОНАЕВ. 13 АВГУСТА - Смертельно ДТП произошло 12 августа в селе Шамалган Карасайского района, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские установили, что микроавтобусом управлял 69-летний мужчина, который занимался развозкой детей в детские сады, сообщает Polisia.kz
 
Мама ребенка передавала своего старшего сына для отправки в детский сад. Стоявший рядом младший оказался в опасной близости с микроавтобусом. Когда авто тронулось, ребенок попал под колесо. 
 
В настоящее время в ЕРДР УП Карасайского района зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное статьей 345, часть 3, УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 
 
Назначены необходимые экспертизы.
 

Спасатели Атырау вытащили упавшего в яму коня

12.08.2022, 18:37 18041
Фото: ДЧС Атырауской области
АТЫРАУ. 12 АВГУСТА - 12 августа в 13.00 в ДЧС поступило сообщение о том, что в канализационную яму с грязной водой упал конь и самостоятельно выбраться из нее не может, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибыв на месте происшествия, спасатели установили, что глубина ямы составляет 3,5 метра, сообщает пресс-служба ДЧС Атырауской области. 
 
Спасатели обвязали животное и с помощью специального снаряжения и техники благополучно вытащили из ямы. Конь не пострадал.
 
Это не первый подобный случай. Только в июне спасатели во дворе дома из выгребной ямы глубиной 1 метр вызволяли котенка, из септика глубиной 1,5 метра - лошадь. В июле-августе спасатели доставали застрявшую в грязи корову, вытаскивали из 3-метровой ямы собаку и еще одну лошадь, провалившуюся в открытую 3-метровую яму.
 

Четырехлетний ребенок погиб в ДТП на трассе Мангистауской области

12.08.2022, 17:55 18841
АКТАУ. 12 АВГУСТА - В результате ДТП погибли на трассе Бейнеу - Актау водитель и четырехлетний ребенок, еще девять человек пострадали, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ВАЗ-2114, сообщает Lada.kz.
 
От полученных травм на месте скончались водитель ВАЗ-2114 и четырехлетний ребенок. Еще девять пострадавших доставили в районную больницу. Шесть из них отпустили домой после оказания медицинской помощи.
 
Начато досудебное производство по части 4 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
 

Виновные понесут наказание: полиция взяла на контроль дело о развращении двух детей в Алматы

12.08.2022, 15:31 22451
Виновные понесут наказание: полиция взяла на контроль дело о развращении двух детей в Алматы
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 12 АВГУСТА - Об очередном вопиющем факте развращения подростками двух детей в Алматы сообщила правозащитница Дина Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По ее словам, к ней обратилась мама пострадавших детей, чье обращение Тансари опубликовала в Facebook

По словам матери, над ее девятилетним и пятилетним сыновьями издевались четыре подростка, которые вели себя агрессивно, применяли сексуализированный буллинг по отношению к мальчикам и снимали это на сотовый телефон. 
 
Женщина обратилась в РОВД Турксибского района, где их опросил следователь, затем адвокат в присутствии школьного представителя. 
 

Следователь нас предупредила, что дети настроены агрессивно и будут мстить. Мы были вынуждены поменять школу, так как все подростки и мой сын из одной школы", - написала мать пострадавших детей. 

 
По ее словам, у одного из сыновей тяжелая психологическая травма, он отказывается есть и все время плачет. 
 
В полиции заявили, что виновные понесут наказание за развращение малолетних. 
 

Заявление местной жительницы о развращении двух ее малолетних детей зарегистрировано в едином реестре досудебного расследования по статье 124 УК РК. Следствие проводится при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности. Обстоятельства дела будут предметно установлены. А к виновным лицам приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщил начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев. 

 
Ход расследования взят на контроль руководством МВД и ДП города Алматы.
 

В ВКО кинолог спас мальчика от падения из окна

12.08.2022, 12:46 24466
В ВКО кинолог спас мальчика от падения из окна
Фото: Polisia.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 12 АВГУСТА - В поселке Касым Кайсенова Восточно-Казахстанской области кинолог Асыл Бериков спас 5-летнего мальчика от падения из окна, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, 9 августа на оперативный канал "102" отдела полиции Уланского района поступил звонок о том, что в поселке Касым Кайсенова на подоконнике у открытого окна на пятом этаже дома стоит ребенок. 
 

Асыл еще во время регистрации вызова дежурным побежал во двор дома, где вскрыл подъездную дверь, поднялся на пятый этаж, постучался в квартиру, где ему открыла 12-летняя девочка. Она не заметила, как младший брат залез на подоконник открытого окна. Забежав в комнату, полицейский разговорами отвлек малыша и снял его с подоконника", - проинформировали в полиции. 

 
Родителей малолетних детей дома не оказалось. Мама пришла домой чуть позже и пояснила, что буквально на несколько минут вышла в магазин, находящийся в этом же доме. С родителями проведена профилактическая беседа. 
 

В Акмолинской области девочки играли со спичками и погибли

11.08.2022, 20:42 36271
В Акмолинской области девочки играли со спичками и погибли
Фото: ДЧС Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 11 АВГУСТА - 11 августа в поселке Жана-Кийма Жаксынского района произошло задымление квартиры двухквартирного жилого дома, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Двое детей 2019 и 2017 годов рождения, оставшись одни, играли со спичками, в результате произошло возгорание мебели, сообщает ДЧС Акмолинской области.
 
Дым увидел сосед. Он разбил окно и вынес детей на свежий воздух. Мужчина вызвал противопожарную службу. Девочек направили в Кийминскую сельскую больницу. Но из-за отравления угарным газом они, не приходя в сознание, скончались в медучреждении.
 
Стало известно, что отец детей в момент трагедии был на работе, а мать вышла в магазин. Предварительная причина возгорания - детская шалость.
 

В Павлодаре полностью сгорел приют для животных

11.08.2022, 18:18 38131
В Павлодаре полностью сгорел приют для животных
ПАВЛОДАР. 11 АВГУСТА - В Павлодаре в результате детской шалости полностью сгорел приют для животных, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили волонтеры в Instagram-паблике new_prostokvashino, во время их отсутствия сгорели все постройки, включая теплый вольер. Животные и люди не пострадали.
 

11 августа в Экибастузе на территории действующего центра реабилитации для животных "Нью Простоквашино" произошло горение деревянных конструкций кровли одноэтажного отдельностоящего кирпично-деревянного здания с частичным обрушением до прибытия пожарного подразделения. Общая площадь пожара 120 квадратных метров", - сообщили в ДЧС Павлодарской области. 

 
По предварительной версии, причиной пожара стала детская шалость, которая привела к взрыву газового баллона. Всего взорвались три баллона, еще четыре газовых баллона по 27 литров и два по 50 литров пожарным удалось вынести. 
 
 

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