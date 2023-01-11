10.01.2023, 23:25 26746
В Караганде в одной из многоэтажек произошел взрыв, погибли три человека
Фото: Кадр с видео
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Караганда. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде на восьмом этаже многоэтажного жилого дома произошел взрыв. По предварительным данным, в квартире, где произошел взрыв, обнаружены тела трех погибших, сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
10 января в 21.29 поступило сообщение о пожаре в Караганде по проспекту Республики, 18/2. В 16-ти этажном одноподъездном 127-квартирном жилом доме в квартире на 8-м этаже произошел взрыв газа, с последующим горением и обрушением межэтажных плит перекрытия и перегородок (площадь устанавливается)", - информирует пресс-служба МЧС РК.
По данным МЧС, в ходе проведения разведки обнаружены тела трех человек (предположительно двух мужчин и женщины). Силами департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области из квартир подъезда с помощью спасательных колпаков спасено 11 человек, из них 2 детей. На месте задействованы 88 человек и 23 единицы техники подразделений МЧС.
Для обогрева жильцов задействованы 3 вахтовки ДЧС", - говорится в сообщении.
В 22.37 усилиями пожарных достигнута локализация пожара. В 22.55 пожар ликвидировали.
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11.01.2023, 09:42 5396
В Алматы за сутки произошло более 150 ДТП
Погибших нет
Фото: Depositphotos
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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы за сутки произошло более 150 ДТП. Полиция Алматы в связи с ухудшением погодных условий обратилась к участникам дорожного движения и призвала быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Призываем к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города", - уточнил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Ержан Узабаев.
По данным дежурной части УМПС ДП Алматы, в минувшие сутки в городе зарегистрировано 158 ДТП, 25 из них - с пострадавшими. Погибших нет.
Напомним, вчера вечером в Алматы начался снегопад. В городе выпало 15 см снега, в горной местности - 20-25 см.
С 23.00 10 января по 06.00 11 января коммунальные службы работали в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения работники с помощью специальной техники обрабатывали дороги противогололедными материалами. В это же время по городу двигались 18 колонн, которые сгребали снег. В результате было вывезено 1260 кубометров снега", - сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города Алматы.
В настоящее время продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.
Всего ночью на улицах города работали 360 человек и 460 единиц специальной техники, в том числе 204 подметально-уборочные машины.
11.01.2023, 09:19 7671
В Костанае из-за аварии на водопроводе подтоплен частный сектор
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Костанай. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подтопление частного сектора и отключение воды произошло в Костанае из-за аварии на магистральном водопроводе.
11 января в 01.50 в Костанае по улице Шаяхметова, 166, произошел порыв трубы диаметром 300 мм на магистральном водопроводе холодной воды. Причина устанавливается", - сообщает газета "Костанайские новости".
Отмечается, что в результате произошло подтопление придворовых территорий частного сектора по улице Летунова и улице Шаяхметова. Кроме того, вода поступила в дома по адресу: улица Летунова, 183/2, 183/4 (уровень воды в домах составляет 3-5 см, эвакуация не требуется).
Без холодного водоснабжения осталось три пятиэтажных жилых дома и 17 частных домов (общее количество 207 абонентов).
Задействованы силы и средства по откачке: ГКП "Костанай су", ГКП "КТЭК", ДЧС.
По состоянию на 05.00 откачено 40 кубометров воды.
11.01.2023, 08:37 9531
Взрыв газа в многоэтажке Караганды не подтвердился Дополнено
Фото: МЧС РК
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Караганда. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв газа в 16-этажном 127-квартирном жилом доме в Караганде не подтвердился. Специалисты выясняют причину пожара.
Взрыв газа не подтверждается. На месте газовых приборов не обнаружено. Обрушений и разрушений конструкции нет. Системы теплоснабжения не нарушены. Причина пожара устанавливается", - проинформировали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Как уточнили в МЧС, в квартире на 8-м этаже произошло горение на общей площади 30 квадратных метров. Из окна горевшей квартиры выпал мужчина 1979 года рождения, он был госпитализирован. В ходе проведения разведки обнаружены тела трех человек.
Силами ДЧС из квартир, расположенных в подъезде, с помощью спасательных колпаков было спасено 48 человек (из них 9 детей), эвакуировано 82 человека (из них 21 ребенок).
Для обогрева жильцов к задействованы 3 вахтовки ДЧС. Эвакуированные жильцы будут размещены у родственников и в гостиницах города. На месте работают психологи. Решается вопрос по возвращению жителей в квартиры.
Дополнено, 11.01.2023, 09.53
По факту пожара в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 204, часть 2, УК РК "Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, повлекшее тяжкие последствия". Санкции данной статьи предусматривают наказание штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо лишением свободы на срок до двух лет. Назначены соответствующие экспертизы. Ведется расследование", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.
Напомним, 10 января в 21.29 поступило сообщение о пожаре в Караганде по проспекту Республики, 18/2.
10.01.2023, 18:20 37361
Избиение девушки в Талдыкоргане: участниц драки могут отчислить из школы
По делу возбуждено административное производство
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Талдыкорган. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Школьницу избили сверстницы в Талдыкоргане. По делу возбуждено административное производство.
Избиение девушки попало на видео, которое опубликовал Instagram-паблик kris.p_kz.
На нем видно, что три сверстницы жестоко избивают девушку кулаками в квартире.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции области Жетiсу.
Сообщаем, что указанное видео снято 9 января в одной из квартир микрорайона Самал города Талдыкоргана. Все участники инцидента установлены и опрошены. Все являются несовершеннолетними, обучающимися в различных учебных учреждениях областного центра и Каратальского района. Причина конфликта выясняется", - сообщили в полиции.
Там уточнили, что потерпевшая девушка вместе со своим представителем (бабушкой) наотрез отказалась обращаться в полицию с официальным заявлением. Тем не менее по факту возбуждено административное производство, предусмотренное статьей КоАП (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Кроме того, материалы на подозреваемых в рукоприкладстве направлены на рассмотрение комиссии по защите прав несовершеннолетних при акимате.
Будет проведена проверка воспитательной работы учебных заведений, в которых они обучаются. Пострадавшей будет оказана вся необходимая психологическая помощь. Кроме того, будет рассмотрен вопрос дальнейшего обучения лиц, применивших физическую силу", - сообщили в свою очередь в управлении образования области Жетісу.
10.01.2023, 17:29 38886
В Костанае магистральный теплопровод сделан с грубыми нарушениями
Переукладка обойдется в миллиард тенге
Фото: Фото из архива Анатолия Ермоловича
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Костанай. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Переукладка сделанного с грубыми ошибками магистрального теплопровода в Костанае обойдется почти в миллиард тенге, сообщил сегодня на аппаратном совещании в акимате исполняющий обязанности директора ГКП "КТЭК" Виктор Шмыглов.
По его словам, в 2016 году трубу уложили так, что она фактически находится в грунтовой воде, из-за чего за несколько лет проржавела, сообщает сайт "Костанайские новости".
Повреждения привели к нескольким отключениям тепла в домах микрорайона за нынешний отопительный сезон. Для того чтобы переложить трубу в сухое место и с хорошей изоляцией, КИЭК просит выделить на 2024 год 985 млн тенге", - говорится в информации.
Аким Костаная Марат Жундубаев поручил коммунальным службам исследовать грунт в будущем месте расположения теплопровода и заложить качественную изоляцию трубы.
Напомним, в конце ноября - начале декабря прошлого года в разных регионах Казахстана произошел ряд аварий на теплосетях. Самая крупная из них произошла в Экибастузе, из-за чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.
В начале декабря в Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии на котельной. Без теплоснабжения остались 1925 абонентов. В Атырау из-за аварии котла девять многоэтажек остались без тепла. В конце ноября в Рудном 33 многоэтажных и 13 частных домов остались без отопления в результате порыва трубопровода диаметром 159 мм.
10.01.2023, 14:24 44211
В Акмолинской области на трассе из-за мороза застрял автобус с гражданами Таджикистана
Они были размещены в пункте обогрева в центральной мечети Щучинска
Фото: МЧС РК
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Кокшетау. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на трассе Астана - Петропавловск из-за мороза застрял автобус с гражданами Таджикистана, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Ночью 9 января 2023 года из-за сильного мороза с закрытого участка автодороги республиканского значения на 251-м километре автодороги Астана - Петропавловск спасателями совместно с местными исполнительными органами и полицейской службой из пассажирского автобуса на дизельном топливе эвакуированы 49 человек, из них 6 детей", - проинформировали в департаменте.
Сообщается, что 49 граждан Республики Таджикистан были размещены в пункте обогрева в центральной мечети города Щучинска. Также было организовано горячее питание.
Мы ехали из Таджикистана в Россию. В -40 наш автобус застрял в дороге. Спасибо вашему департаменту, народу Казахстана за то, что привели нас в теплое место, дали поддержку. Благодарим Казахстан, что помогли нам в такой холод, предоставили теплое место, накормили, мы очень благодарны", - отметил один из эвакуированных.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды в Казахстане планируют ограничить движение автобусов и авто на дизтопливе.
10.01.2023, 12:43 49411
В горах Алмарасана туристка попала под лавину
Фото: МЧС РК
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В горах Алмарасана туристка попала под лавину, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
7 января 2023 года туристка 1983 года рождения отправилась в одиночный поход в горы, на поляну "Терра". Закончив поход, во время спуска к машине она потеряла свой телефон и трекинговые палочки. Когда женщина спускалась с горы, сошла небольшая лавина, которая сбила пострадавшую с ног и унесла в сторону реки Проходной", - проинформировали в ведомстве.
Позже, 9 января около 5 часов дня, в дежурную часть ГУ "РОСО" МЧС РК поступил вызов о пропавшей женщине в ущелье Алмарасана.
Отмечается, что поиски длились всю ночь. Ближе к 4 часам ночи пострадавшая была обнаружена, и все поисковые группы двинулись к заданным координатам.
Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и начали транспортировку пострадавшей к ущелью Проходное. По завершении транспортировки пострадавшую передали бригаде ЦМК", - добавили в министерстве.
Официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил, что, со слов спасенной, вечером 7 января во время спуска по тропе сошла небольшая лавина, которая унесла ее в сторону реки Проходной.
Она самостоятельно выбралась из под снега, в рюкзаке был спальный мешок, смогла вытащить его, укуталась и пролежала, пока ее не обнаружили спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в горах Алматы выставили блокпосты из-за возможного схода лавин.
10.01.2023, 08:16 55596
Близ Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,2 Дополнено
Фото: Depositphotos
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Алматы. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 10 января 2023 года в 04.12 зарегистрировано землетрясение на территории Казахстана.
Эпицентр землетрясения расположен в 25 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,0. Магнитуда MPV 4,2. Координаты эпицентра 43.02° с.ш. 77.09° в.д. Глубина 20 километров.
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
9 января 2023 года в 22.52 было зарегистрировано землетрясение в 388 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9,0. Магнитуда MPV 3,9. Координаты эпицентра 40.92° с.ш. 73.38° в.д. Глубина 20 километров.
Дополнено 10.01.2023, 14.12
Казахстанские сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение во вторник, 10 января, в 10.10 на территории Китая.
Эпицентр землетрясения расположен в 332 километрах на северо-восток от города Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения составил 9.0. Магнитуда MPV 4.2. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Как сообщалось ранее, в Шымкенте ощущались подземные толчки силой 2-3 балла.
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