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В Караганде в результате пожара погибло больше тысячи перепелок23.01.2018
  • Фото: http://ekaraganda.kz
Происшествия  11:58

Караганда. 23 января. Kazakhstan Today - В Караганде в результате пожара погибло больше тысячи перепелок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал ekaraganda.kz, пожар произошел 22 января в частном секторе по адресу: улица Волгоградская, 23, в 14.08.

"На момент прибытия пожарных подразделений, происходило горение бани и хозяйственных построек во дворе жилого дома. Создалась угроза распространения огня на расположенные вблизи два жилых дома. Было объявлено о повышении ранга пожара до N 3. На место были направлены дополнительные силы и средства.Всего в тушении пожара были задействованы 60 человек личного состава и 14 единиц техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС", - сообщает портал.

Пожар был ликвидирован в 17.20. Общая площадь пожара составила 290 квадратных метров.

Пожарные работали в условиях сильного мороза: вода в пожарных рукавах замерзала, обледенели боевые костюмы, сильное задымление, плохая видимость. Благодаря слаженным действиям бойцов, не допущено распространения огня на жилые строения.


В пожаре погибли порядка 1000 перепелок, а также цыплята и кролики.

Причина пожара устанавливается.
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