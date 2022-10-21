В карагандинском парке неизвестные разбросали отраву

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Караганда. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По информации КГКП "Управление парками культуры и отдыха", на территории Центрального парка, в районе березовой рощи, были зафиксированы случаи отравления собак неизвестным веществом.
Сейчас силами сотрудников парка ведется осмотр территории на предмет нахождения отравленных продуктов, таких как куски мяса, колбасы, сахара и другого, сообщает eKaraganda.
Владельцев домашних животных предостерегают от опасности. Жителям рекомендуют внимательнее следить за питомцами и в случае обнаружения какой-либо еды просят обращаться в администрацию парка.
При нахождении подозрительных предметов не нужно брать их в руки - опасно. По возможности используйте пакет. Не выкидывайте подозрительные предметы в урну - обратитесь к сотрудникам парка с данной находкой. Также рекомендуем внимательно следить за детьми. Администрацией парка будет направлено заявление в полицию для разбирательства по данному вопросу", - говорится в сообщении КГКП "Управление парками культуры и отдыха".