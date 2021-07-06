В Улытауском районе Карагандинской области из-за степных пожаров объявлен режим ЧС

КАРАГАНДА. 5 ИЮЛЯ - В Улытауском районе Карагандинской области из-за степных природных пожаров объявлен режим ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки по состоянию на 08.00 5 июля на территории Карагандинской области взято на контроль 17 очагов природных пожаров. Из них: 2 степных пожара на территории Улытауского района (Жангельдинского и Актастинского сельских округов площадью 920 гектаров и Амангельдинского сельского округа на площади 180 гектаров) и 15 степных загораний (не превышающие 50 гектаров) на территории Улытауского, Каркаралинского, Осакаровского, Бухаржырауского, Шетского, Нуринского районов и города Каражал на предварительной общей площади 378 гектаров", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Из 15 степных загораний ликвидированы 10, из них 3 на территории Улытауского района, 2 на территории Бухаржырауского района, 1 на территории Шетского района, 2 на территории Нуринского района, 1 на территории Осакаровского района и 1 на территории Каркаралинского района. На контроле остаются 2 степных пожара и 5 степных загорания.

Местным исполнительным органом принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации местного масштаба на территории Жангельдинского, Актастинского и Амангельдинского сельского округов, а также создана комиссия по оценке ущерба", - проинформировали в ДЧС.

Основными причинами возникновения пожаров является установившаяся жаркая погода без осадков с разрядами молнии.

По информации паблика etozhez, на месте пожара обнаружено тело молодого человека. Также погибли более 200 голов скота.





В департаменте по ЧС Карагандинской области организована работа оперативного штаба. Ситуация по ликвидации природных загораний находится на особом контроле.

Для оперативной доставки личного состава к местам тушения очагов природных пожаров направлен вертолет "МИ-8" АО "Казавиаспас", а также в 07.00 для усиления группировки по тушению пожаров из Караганды направлены 40 человек и 3 единицы техники. С поселка Жанаарка направлена 1 единица техники (автоцистерна -10 тонн) Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, а также в 08.30 в Улытауский район на воздушном судне "Еврокоптер-145" АО "Казавиаспас" вылетели замакима области и начальник ДЧС для оперативной оценки обстановки место ЧС и управлению силами и средствами.





В связи с сохранением жаркой погоды ДЧС Карагандинской области призывает жителей и гостей области быть предельно внимательными во время нахождения на природе: не бросать непогашенные окурки, спички, не оставлять непотушенные костры, а также битое стекло.

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