В Карагандинской области обнаружили тело пропавшего главы крестьянского хозяйства

КАРАГАНДА. 5 МАЯ - В результате продолжительных поисковых работ 5 мая в Нуринском районе спасательными подразделениями ДЧС Карагандинской области вблизи села Тассуат обнаружено тело пропавшего 8 апреля Нурлана Сулейменова 1958 года рождения. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В период с 10 апреля по 5 мая поисковые работы по руслу реки Нуры проводились с применением всех способов. Методом траления пройдено 32 километра, эхолотом обследовано 23 километра, визуально осмотрено 75 километров, квадрокоптером обследовано 35 километров. Пешим порядком было обследовано 17 километров водной поверхности береговой зоны.

Также пешим порядком по суше обследовано 45 километров русла реки Нуры. Проведены водолазные работы на площади 1200 квадратных метров. Кинологическими расчетами ДЧС обследовано 18 километров. На плавсредствах обследовано водное пространство русла реки протяженностью свыше 170 километров.

В поисках был задействован вертолет. Кроме того, для аэровизуального обследования привлекались мотопарапланы, ими обследовано порядка 30 километров.

Поисковые работы по руслу реки были затруднены большим уровнем воды, сложным рельефом дна, ямами, полным отсутствием видимости под водой, большим количеством растительности.

Погибший был обнаружен ниже по течению, в 50 метрах от берега, в 4 километрах от места обнаружения автомобиля.

Нурлан Сулейменов являлся главой крестьянского хозяйства. Он пропал во время размыва дороги в Нуринском районе Карагандинской области.

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