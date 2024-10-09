В Карагандинской области продолжают тушить крупный степной пожар

Фото: ДП Акмолинской области

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Кокшетау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция расследует несчастный случай на одном из предприятий Акмолинской области, в результате которого рабочий попал в реанимацию, сообщили в департаменте полиции Акмолинской области.





Несчастный случай на одном из ТОО в селе Тасоткель произошел 2 октября около 17.00.





Пострадавший производил сварочные работы с прицепом колесного трактора К-700. После завершения работы он решил срезать крышку металлической 200-литровой бочки для хозяйственных нужд. В это время произошел взрыв, из-за скопившихся внутри бочки газов.





Со множеством серьезных травм 37-летний рабочий поступил в реанимацию центральной районной больницы.





Полиция начала досудебное производство, проведены следственные действия, изъята документация по технике безопасности с направлением письма в РГУ "Департамент государственной инспекции труда по Акмолинской области" для назначения проверки. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза.