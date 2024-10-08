07.10.2024, 17:09 20031
В Павлодарской области локализовали степной пожар
Фото: МЧС
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Павлодар. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Баянаульского района Павлодарской области локализовали степной пожар на площади 10 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации локальных очагов возгорания", - проинформировали в ведомстве.
По данным МЧС, в локализации пожара было задействовано 236 человек, 42 единицы техники, 2 воздушных судна и 3 беспилотных летательных аппарата.
Всего произведено 29 сбросов объемом 64 тонны воды", - добавили в пресс-службе.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области.
По последним данным, площадь степенного пожара в Карагандинской области выросла предварительно до 21 тысячи гектаров.
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07.10.2024, 20:08 16501
Площадь степного пожара в Карагандинской области выросла до 35 тыс. га
Фото: ДЧС ВКО
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Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В МЧС РК представили информацию о степном пожаре в Карагандинской области на 18.30. По информации ведомства, принимаются все необходимые меры по тушению природного пожара.
Угрозы населенным пунктам Айыр, Шоптыкол, Кызылшилик, Атантай, Теректы нет. Вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов находится в Карагандинской области", - сообщили в МЧС.
Продолжают работу полевые штабы пожаротушения, где находится руководство ДЧС регионов.
В Карагандинской области на открытой территории горит сухая трава на предварительной площади 35 тыс. га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара.
В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС и МИО Карагандинской области в количестве 386 человек, 64 единицы техники, воздушные суда МЧС и МО РК. Силы и средства, задействованные на тушение природного пожара, разделены на четыре боевых участка. Воздушными судами осуществлено 30 сбросов в общем количестве более 50 тонн воды", - сообщили в министерстве.
Дополнительно наращиваются силы и средства Национальной гвардии, Кувского лесничества, МИО, ДЧС Карагандинской и Акмолинской областей, воинской части 52859 МЧС РК.
В Каракаралинском районе подготовлены две единицы подвижных пунктов питания, обеспечение продовольственного и вещевого снабжения. Также работает телефон горячей линии в ДЧС Карагандинской области 8 721 2 51 72 23.
На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тыс. га.
Ранее сообщалось, что на территории Баянаульского района Павлодарской области локализовали степной пожар площади 10 тысяч гектаров.
Напомним, 6 октября пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области.
07.10.2024, 16:19 22256
Площадь пожара в Карагандинской области увеличилась в 7 раз за сутки - ДЧС
Фото: Depositphotos
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Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь степенного пожара в Карагандинской области выросла предварительно до 21 тыс. га, сообщили в региональном ДЧС.
По состоянию на 15.00 площадь степного пожара бушующего в Карагандинской области по предварительным данным составляет 21 тыс. га, сообщили в областном ДЧС.
Всего задействованы 401 человек (МЧС, ДЧС, ПДФ и др) 68 единиц техники, 3 беспилотных летательных аппарата и 2 вертолета МИ-8", - рассказал пресс-секретарь ведомства.
Стоит отметить, что 21 тыс.га, это площадь территории, охваченной пожаром только по Карагандинской области. Сегодня стало известно, что огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Сообщалось, что ориентировочно площадь пожара составляет около 6 тыс. га.
Напомним, 6 октября пожар началсяблиз села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них - старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат.
07.10.2024, 13:41 25706
Пожар в Карагандинской области перекинулся на территорию Баянаульского нацпарка
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Степной пожар с Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка, сообщил в Instagram аким Павлодарской области Асаин Байханов.
По его словам, ориентировочно площадь пожара составляет около 6 тыс. га. Ситуация осложняется порывистым ветром до 12-15 м/с и высоким травостоем.
На борьбу со стихией стянуты все необходимые силы: работают 310 человек, 51 единица спецтехники, 2 вертолета, 3 беспилотных летательных аппарата (БПЛА). В настоящее время пожар локализован, ликвидация огня продолжается. Жертв и пострадавших на территории региона нет", - сообщил глава региона.
Он подчеркнул, что одна из основных причин подобных пожаров - неисправные искрогасители на технике, используемой во время сенокоса.
Поэтому прошу все фермерские хозяйства произвести профилактический осмотр используемой техники, которая должна в обязательном порядке иметь исправный искрогаситель, а также своевременно производить опашку вокруг своих хозяйств и домов, особенно мест, где хранятся запасы сена", - написал Байханов.
Напомним, пожар начался близ села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области. Там произошло загорание сухой травы. Первоначально площадь пожара составляла более трех тысяч гектаров. Ожоги получили 4 человека, один из них - старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат - скончался.
07.10.2024, 12:07 27896
В Рудном четверо рабочих погибли на мельнице
Проводится расследование
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Рудный. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Рудном Костанайской области четверо рабочих погибли на мельнице, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
При выполнении работ по очистке бункера глубиной пять метров спустились и не поднялись на поверхность четыре человека (...) Спасатели извлекли тела рабочих из бункера. Сотрудниками скорой медицинской службы констатирована смерть", - проинформировали в ДЧС.
В пресс-службе прокуратуры Костанайской области сообщили, что по факту нарушений правил охраны труда начато досудебное расследование.
В настоящее время проводится расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в прокуратуре.
По данным некоторых СМИ, мельница принадлежит ТОО "Imperial Agro Group", зарегистрированному в Астане.
Ранее на шахте в Карагандинской области погибли два человека.
07.10.2024, 12:00 28576
Удочеренная американцами казахстанка покончила с собой в США
Причины суицида пока неизвестны
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Вашингтон. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Удочеренная в 2005 году гражданами США казахстанка из Костаная покончила с собой.
О трагическом случае написала в Instagram автор проекта "Шетелдегі қазақ балалары" ("Казахские дети за границей") Жанар Байсемиз.
Причины суицида пока неизвестны.
По словам тех, кто знал девушку, она была яркой, творческой личностью, играла на гитаре и хотела стать психологом.
Напомним, в Казахстане решение об усыновлении детей иностранцами принимает суд, на основании заявления усыновителей. Они, а также прокурор должны обязательно присутствовать в суде по время принятия решения.
Ранее сообщалось что в казахстанские дома ребенка поступило рекордное число детей. В 2023-м в такие учреждения было направлено около 1,3 тысячи малышей в возрасте до 4 лет. При этом Казахстан продолжает политику деинституционализации детских домов. За последние три года их количество сократилось на 21.
Практика международного усыновления действует не во всех странах. К примеру, Китай в сентябре объявил о запрете усыновления детей иностранцами. В этом же месяце Госдума России приняла закон о запрете усыновления детей для стран, где разрешена смена пола.
В мусульманских странах усыновление вообще запрещено. Единственным мусульманским государством, где существует и функционирует институт усыновления, является Тунис.
В Грузии и Армении иностранные граждане могут усыновить ребенка только, если его не усыновили родственники или не взяли на воспитание граждане этих стран.
В Беларуси усыновить ребенка могут только иностранцы, постоянно проживающие на территории страны.
07.10.2024, 10:17 31121
Пожарный погиб в ходе тушения степного пожара в Карагандинской области
Фото: МЧС РК
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Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный погиб в ходе тушения степного пожара в Каркаралинском районе Карагандинской области, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.
6 октября в Карагандинской области в ходе тушения степного пожара в Каркаралинском районе, выполняя свой служебный долг, погиб старший пожарный-спасатель ПЧ-24 Хали Хайрат 1991 года рождения. В органах гражданской защиты сержант работал с 2014 года. Обстоятельства гибели уточняются. Начато досудебное расследование", - проинформировали в МЧС.
Напомним, в ходе тушения степного пожара пострадали четыре человека. По информации управления здравоохранения региона, все пострадавшие были госпитализированы в стационары. Состояние пациентов оценивается как стабильное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Сегодня в управлении сообщили о том, что в многопрофильную больницу Балхаша поступил еще один пострадавший работник. Предварительный диагноз: острое отравление угарным газом. Общее состояние оценивается как средней степени тяжести за счет интоксикационного синдрома. Пациенту оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как сообщалось ранее, вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы. Степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка. Предварительная площадь пожара составила более трех тысяч гектаров.
07.10.2024, 10:03 32066
На шахте в Карагандинской области погибли два человека
Фото: Depositphotos
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Караганда. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте "Саяк-3" в Карагандинской области произошел выброс угарного газа, в результате чего два работника скончались, сообщили в пресс-службе компании "Казахмыс".
Оперативно проведена эвакуация всех работников. Пострадавшие доставлены в ближайшие медицинские учреждения. К сожалению, два работника скончались. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию трагического случая", - проинформировали в компании.
В департаменте инспекции труда сообщили, что для проведения специального расследования группового несчастного случая с работниками ТОО "Корпорация Казахмыс" ("Балхашцветмет") создана комиссия с участием представителя санитарно-эпидемиологического контроля, а также представителей работодателя. По его результатам будут установлены обстоятельства и причины данного несчастного случая.
Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, касающейся нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. На данный момент полиция ведет расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в департаменте полиции Карагандинской области.
06.10.2024, 18:50 36966
Крупный степной пожар затронул две области Казахстана: четверо получили ожоги
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре человека получили ожоги во время крупного степного пожара, который затронул Карагандинскую и Павлодарскую области, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Вблизи села Коянды Каракаралинского района Карагандинской области произошло загорание сухой травы (...) В ходе тушения двое сотрудников РГУ "СПиАСР" ДЧС региона и один работник добровольного противопожарного формирования получили ожоги. Их доставили в районную больницу, где медиками им была оказана первая медицинская помощь. Позже еще одного жителя пострадавшего от пожара на вертолете АО "Казавиаспас" доставили в больницу города Караганды. По предварительным данным, он получил ожоги легкой степени", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, степной пожар перешел границу Павлодарской области - на непокрытую лесом территорию Баянаульского нацпарка.
К месту пожара вылетели вертолеты АО "Казавиаспас". Забор воды производится из озера Шалкаркол. По состоянию на 17.00 произведено 6 сбросов общим объемом 18 тонн воды. Также в ходе аэровизуального облета было принято решение о проведении заблаговременной эвакуации жителей поселка Желтау. В безопасное место эвакуированы 18 человек, из которых 8 - дети", - сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС, предварительная площадь пожара составила более трех тысяч гектаров.
Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам", - добавили в министерстве.
Напомним, в июне прошлого года из-за масштабных пожаров в Абайской области погибли 15 сотрудников Новошульбинского филиала резервата "Семей орманы". По факту гибели людей было возбуждено уголовное дело. По словам родственников погибших, лесники не имели при себе никакого специального снаряжения: ни соответствующей униформы, ни кислородных масок. Они также пожаловались, что в лесничествах никогда не работает спецтехника и нет запчастей, и сотрудникам приходится выезжать на работу на собственных автомобилях.
12 июня было объявлено Днем общенационального траура. Глава государства назвал халатностью и непрофессионализмом реакцию МЧС и других ведомств на сообщение о возгорании. В этом году в МЧС появилась служба охраны и защиты лесного фонда. Новая служба позволит улучшить координацию госорганов при ликвидации крупномасштабных лесных пожаров.
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