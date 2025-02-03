В Карагандинской области с рельсов сошел вагон грузового поезда

Фото: скриншот из видео ДЧС

Рассказать друзьям

Алматы. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 1 февраля в 19.51 алматинские пожарные выехали по повышенному рангу вызова на тушение пожара по адресу улица Богенбай батыра, 115. Об этом сообщили в пресс-службе городского ДЧС.





На месте было установлено задымление в SPA в подвальном помещении трехэтажной гостиницы. Персонал успел вывести посетителей из помещения.





Принятыми мерами загорание в парильном помещении на площади 80 квадратных метров локализовано за 16 минут с момента прибытия и ликвидировано. Организован пункт обогрева для посетителей гостиницы.





По данным МЧС, сегодня ночью в Алматы также произошел пожар в частном жилом доме в Алатауском районе на улице Биянху.





Пожар ликвидирован на площади 150 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.