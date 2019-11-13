Система Orphus

В Карагандинской области семь человек пострадали при столкновении автобуса с автоприцепом

12.11.2019, 19:55 7048
Караганда. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области семь человек пострадали при столкновении автобуса с автоприцепом, передает Kazakhstan Today.
 

11 ноября, около 23.30, в Актогайском районе, не доезжая поселка Сарышаган, 38-летний водитель автобуса Van Hool (гражданин Кыргызстана), двигаясь в направлении Алматы, по предварительным данным, в условиях гололеда не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении прицепом автомашины Volvo под управлением 55-летнего жителя Алматинской области", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
По информации ведомства, в результате ДТП 7 человек, из которых пятеро - граждане Таджикистана и двое - жители Карагандинской области, с различными травмами доставлены в медучреждение. 
 

В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров и 2 водителя", - уточнили в пресс-службе.

 
По данному дорожно-транспортному происшествию назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая