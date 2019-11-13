Караганда. 12 ноября. Kazakhstan Today - В Карагандинской области семь человек пострадали при столкновении автобуса с автоприцепом, передает Kazakhstan Today.

11 ноября, около 23.30, в Актогайском районе, не доезжая поселка Сарышаган, 38-летний водитель автобуса Van Hool (гражданин Кыргызстана), двигаясь в направлении Алматы, по предварительным данным, в условиях гололеда не справился с рулевым управлением и допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении прицепом автомашины Volvo под управлением 55-летнего жителя Алматинской области", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По информации ведомства, в результате ДТП 7 человек, из которых пятеро - граждане Таджикистана и двое - жители Карагандинской области, с различными травмами доставлены в медучреждение.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 15 пассажиров и 2 водителя", - уточнили в пресс-службе.

По данному дорожно-транспортному происшествию назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

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