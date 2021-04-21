В Карагандинской области вторые сутки горит мусорный полигон

КАРАГАНДА. 20 АПРЕЛЯ - Мусорный полигон, горящий под Карагандой, сложно потушить из-за большого количества горючих материалов. Также тушение мусора высотой более 3 метров осложнено сильным ветром, передает KAZAKHSTAN TODAY

По информации ДЧС региона горят твердые бытовые отходы на полигоне вблизи села Доскей Бухаржырауского района. Сообщение о пожаре поступило 19 апреля.

В тушении задействованы автоцистерна, 2 мотопомпы и 10 человек подразделений ДЧС, а также силы и средства местных исполнительных органов и привлеченных организаций. Площадь горения составляет примерно 900 квадратных метров.

19 апреля локализован пожар в резервате "Ертіс орманы" в Павлодарской области. Площадь превысила тысячу гектаров.

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