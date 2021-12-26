25 декабря 2021 года, в 09.49 по времени города Нур-Султана (в 03.49 по Гринвичу), в Каспийском море произошло землетрясение. Координаты эпицентра: 41.36 градуса северной широты, 51.15 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.1. Энергетический класс К=9.8. Глубина h=47 километров", - сообщает Казахстанский национальный центр данных.
В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4,1
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На трассе Алматы - Хоргос произошло массовое ДТП
25 декабря, около 10.00, на 134-м километре автодороги Алматы - Хоргос из-за неблагоприятных погодных условий в виде густого тумана произошло ДТП с участием 17 автомашин", - сообщил в своем instagram департамент полиции Алматинской области.
Розовый дым на титано-магниевом комбинате в Усть-Каменогорске был следствием очистки труб
Мы получили по этому красному дыму официальное пояснение от предприятия. Есть там второй цех, хлораторная. В ней проводились работы по очистке четырех труб подачи хлорсодержащих реагентов. Очистка производится подачей водяного пара... То есть чистили одновременно четыре трубы, это и стало причиной большого объема этого выделения. Хотя, по словам предприятия, там был небольшой объем. Но как мы все видим на видеозаписи, окраска была высокая. Соответственно, все эти моменты мы будем выяснять в ходе проверки. Сейчас идут проверочные мероприятия. И по их результатам мы дадим официальную пресс-конференцию", - сообщил руководитель департамента экологии ВКО Данияр Алиев.
21 декабря по факту появления красного дыма на производственной площадке Усть-Каменогорского титаномагниевого комбината мы попасть на проверку не смогли. У нас заняло время регистрация проверки. И согласно их регламенту работы, они после 17 часов закрываются. Рабочих на месте нет, персонал, который нам необходим, отсутствует. И эта причина является постоянной. И это тот коррупционный риск, который является объектом критики общественности: вы своевременно не выезжаете, не выявляете. Соответственно, вы что-то скрываете!", - заявил Алиев.
Разрозненность действий этих органов без единой рабочей группы создает ту ситуацию, которая позволяет предприятиям избежать своевременных проверочных мероприятий, в ходе которых могли бы прояснить ситуацию, которая произошла на производстве", - заключил Алиев.
На Атырауском НПЗ произошел сбой в работе очистных сооружений
АТЫРАУ. 24 ДЕКАБРЯ - На Атырауском НПЗ произошел инцидент - шлам со сточными водами попал в канал нормативно-очищенных сточных вод, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На месте инцидента работают специалисты завода. Ситуация управляемая и находится под контролем, заверили в пресс-службе завода.
"По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение технологического режима очистных сооружений объектов водоснабжения и водоотведения, управляемых подрядной организацией. Создана комиссия с участием экоомбудсмена для выяснения причин инцидента. Результаты расследования будут сообщены общественности. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры".
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В Карагандинской области гололед стал причиной смертельного ДТП
22 декабря, примерно в 13.00 34-летняя водитель автомашины "Ниссан Тида", по предварительным данным, двигаясь по автодороге Кызылорда - Павлодар в сторону города Караганды в условиях гололеда, не справившись с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной "Вольво" под управлением 37-летнего водителя, который двигался со стороны Караганды в Жезказган", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.
Факт зарегистрирован в полиции, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение", - добавили в полиции.
В Костанайской области нетрезвый директор школы сбил подростка
По результатам освидетельствования у водителя выявлена легкая степень алкогольного опьянения. По факту ДТП ведется расследование, назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
Диагноз: ушиб мягких тканей правой ягодичной области, испуг. Девушка была обследована и отпущена домой. Повреждений и травм нет", - рассказали в пресс-службе.
Сейчас директор школы находится на больничном, поэтому по закону мы не имеем права принимать какие-либо меры. После его выхода на работу вопрос будет рассмотрен отделом образования на совете по педагогической этике", - пояснили в пресс-службе управления образования.
В Павлодарской области на трассе загорелся автобус с детьми
Горняка придавило металлическими стойками на шахте в Карагандинской области.
Несчастный случай на шахте "Шахтинская" произошел 22 декабря. Двое шахтеров выполняли работы по отгрузке металлостоек. Внезапно металлостойки стали падать с платформы. Одного из шахтеров придавило. К счастью, угрозы жизни горняка нет. Известно, что он получил черепно-мозговую травму и перелом руки", - сообщает ekaraganda.kz.
Пострадавшего осмотрели в больнице города Шахтинска. Был перенаправлен в клинику Макажанова. Госпитализирован в отделение экстренной травматологии. Состояние средней степени тяжести, стабильное", - подтвердили информацию в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Сбившей насмерть женщину с ребенком автоледи грозит до 10 лет тюрьмы
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 345, часть 4 УК РК. Ведется расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила пресс-секретарь департамента полиции Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.
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