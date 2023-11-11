В Казахстане почти 30 детей оказались в реанимации из-за кори

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Павлодар. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Больше полусотни лошадей погибло в Павлодарской области. Три дня назад их обнаружили между селами Максимовка и Розовка, сообщает - Больше полусотни лошадей погибло в Павлодарской области. Три дня назад их обнаружили между селами Максимовка и Розовка, сообщает "Хабар 24"





Специалисты сразу исключили опасные инфекционные заболевания, но для установления причины гибели скота взяли пробы на экспертизу. Ее результаты будут через несколько дней.









В первый день после сообщения о массовой гибели лошадей ветеринары нашли 27 трупов животных. У всех были раздуты животы и явные последствия диареи. Признаков сибирской язвы специалисты не обнаружили. По всей видимости, скот погиб от пищевого отравления, предполагают специалисты.





Было видно, что у животных переполнен желудочно-кишечный тракт. Первое подозрение у нас было или отравление, или интоксикация организма чем-то. У животных была шаткая походка", - сказал главный государственный ветеринарно-санитарный инспектор Павлодарской области Рашид Нурбеков.





Весь табун лошадей изолировали на животноводческой базе. Третий день ветеринары наблюдают за их состоянием. Сегодня проверили температуру у самых слабых. Многие уже пошли на поправку.





Ветеринары предполагают, что лошади чем-то отравились. Недавно табун перегнали на списанные поля, где посеяли озимую рожь. Возможно, там лошади наелись подмерзших и забродивших колосков.





Это в первый раз они попали на рожь и покушали. Будем ждать лабораторные исследования, а там уже будем знать, то есть скажут, отравились эти лошади или объелись", - говорит работник животноводческой фермы Андрей Божок.





Большую часть павших животных уже утилизировали и захоронили в степи. Как оказалось, специального скотомогильника в селе нет.





Мы точно не знаем, от чего умерли животные. Поэтому, чтобы обезопаситься, сразу же вырыли траншею и сожгли все трупы. Яму засыпали землей и вот теперь охраняем", - сказал Амир Абылгазинов, ветеринарный фельдшер.





По данным ветслужбы, все поголовье скота, в том числе и лошади, прошли все виды вакцинации от опасных инфекций. Ветеринары уверены, что какого-либо очага заражения здесь нет, но на всякий случай сегодня в Максимовку приехала трупосжигательная машина. Эпидемиологическая ситуация в населенном пункте взята на контроль.