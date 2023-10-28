Заболеваемость корью выросла на 30% в Казахстане  

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Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Более 20 тысяч жалоб с начала года поступило от казахстанцев, недовольных работой системы обязательного медицинского страхования, сообщила директор департамента по работе с физическими и юридическими лицами Фонда социального медстрахования Забира Оразалиева.





По словам главы департамента, большая часть жалоб поступает в городах Алматы и Астане.





В целом лидерами у нас всегда являются вот эти два города, в силу того что здесь учитывается плотность населения, учитывается количество медицинских организаций. В этих наших двух городах именно сконсолидированы не только городские медорганизации, но и республиканского значения медицинские организации. Поэтому у нас такой показатель", - цитирует Забиру Оразалиеву " Sputnik Казахстан" .





Порядка 40% жалоб, уточнила спикер, приходится именно на некачественное оказание медицинской помощи. При этом Оразалиева считает, что даже эти цифры показывают, что большая часть населения все-таки получает медуслуги высокого качества.





Также она напомнила, куда казахстанцы могут обратиться, в случае если у них появляются претензии.





Для того чтобы была обратная связь с населением, у нас есть контакт-центр. Функцию контакт-центра на сегодняшний день выполняет единый контакт-центр "1414", который доступен 24/7. То есть люди могут позвонить в любой момент, обратиться туда как с вопросами, так и за консультацией, и если есть, оставить жалобы и обращения", - отметила глава департамента.





Помимо этого, у Фонда социального медстрахования есть мобильное приложение и официальный сайт, через которые можно отправить жалобу.





Все эти жалобы регистрируются в системе фонда, рассматриваются непосредственно второй и третьей линиями. Это значит, самими медицинскими организациями, частными медорганизациями поставщиков и сотрудниками фонда. По каждой жалобе, по каждому обращению идет персонифицированное рассмотрение и принимается решение по каждому обращению", - уточнила Оразалиева.





По ее словам, в результате каждой проверки выносится решение, и если жалоба обоснована, то к медицинским организациям применяются штрафные санкции.





Дополнено 24.10.2023, 16.40





Заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Казахстана Айдар Нуралиев подтвердил наличие фактов приписок оказанных медицинских услуг медорганизациями.





Если мы говорим именно о приписках, их всего у нас 5% всех выявленных дефектов. У нас 88% - это необоснованное завышение. Это не совсем приписка. Когда врач вместо трех услуг дал направление на семь. А есть приписка, когда на самом деле ничего не было сделано, но приписали", - уточнил зампредседателя.





Спикер заверил, что в Фонде медстрахования постоянно мониторят такие случаи, и если их выявляют, то медицинские организации штрафуют в трехкратном размере от причиненного ущерба. При этом он отметил, что выявлять такие нарушения в фонде научились довольно просто.





Если мы видим где-то серьезное отклонение, нам система управления рисками тоже показывает, что вот эта медорганизация - какая-то "красная" зона", - разъяснил Нуралиев.





В фонде есть специальные рабочие группы, которые выезжают и тоже начинают выявлять на местах, где и какие могут быть приписки.





Еще одним основанием для внеплановых мониторингов является завышенный объем потребления", - отметил зампред ФСМС.





Тем не менее, по его словам, недостаточно и этого. Именно по этой причине фонд продолжает работу по оцифровке всех процессов. Как только это удастся сделать внутри медорганизаций, они будут интегрированы с системой ФСМС и проблема исчезнет сама собой. По словам Нуралиева, реализовывать проект начнут уже в январе 2024 года и постепенно внедрят по всему Казахстану.



