В Алматы из-за вспышки кори учеников одной из школ перевели на дистанционку

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Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за вспышки кори учеников школы № 172 перевели на дистанционное обучение, сообщает пресс-служба управление образования города.





В школе была комиссия из соответствующих специалистов санитарно-эпидемиологического управления Медеуского района города Алматы, и в связи выявлением случаев было рекомендовано перевести не вакцинированных от кори учащихся начальных классов на режим дистанционного обучения до окончания инкубационного периода, то есть до 16 октября", - проинформировали в пресс-службе.





Вместе с тем сообщается, что директором школы № 172 с учетом рекомендаций было принято решение о переводе всех учащихся начальных классов (1-4) на онлайн-обучение до окончания инкубационного периода для недопущения дальнейшего распространения инфекции.





Среди учителей и родителей проведена разъяснительная работа. Дети обеспечены необходимой компьютерной техникой и интернет-ресурсами для онлайн-обучения. Следует отметить, что в целом во всех остальных школах города Алматы эпидемиологическая ситуация стабильная, находится под контролем эпидемиологов", - добавили в управлении.





Напомним, ситуация по кори обострилась во всем мире.





Ранее сообщалось, что в Алматы отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. На 22 августа в городе было зарегистрировано 1183 случая кори, из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет, сообщил Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.





Число заболевших корью также растет в Павлодарской области. Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились.





Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.





Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори. Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния.





В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.