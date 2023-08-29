Более 1000 случаев заболевания корью выявлено в Алматы

Из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет

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Алматы. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. На сегодняшний день зарегистрировано 1183 случая кори, из них более 88% приходится на долю детей до 14 лет, сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК.





Там отметили, что заболеваемость преимущественно регистрируется среди непривитых детей, удельный вес которых составляет 82% от числа заболевших детей. Среди непривитых много тех, кто отказался от вакцинации, имеет медотводы от прививок или не достиг прививочного возраста.





Для справки





Корь - вирусное заболевание, протекающее со схожими симптомами ОРВИ, как повышение температуры тела, насморк, кашель, с 4-5 дня заболевания появляется сыпь. Характеризуется высокой заразностью и передается воздушно-капельным путем. Источником инфекции является больной человек, заражаются практически все незащищенные лица, имевшие хотя бы кратковременный контакт с больным корью. Больной корью опасен для окружающих за 4 дня до и в течение 4 дней после высыпания. Болезнь развивается в течение 7-18 дней после заражения", - напомнили в ведомстве.





Там подчеркнули, что специфического лечения от кори не существует. Единственное надежное средство профилактики кори - это своевременная вакцинация. Прививки проводятся детям двукратно: в возрасте 12-15 месяцев и 6 лет.





Для вакцинации используется комбинированная вакцина против кори, краснухи и паротита, производства "Serum Institute of India". Производство данной вакцины имеет преквалификацию ВОЗ, которая гарантирует качество и безопасность производимых вакцин.





Ранее сообщалось, что число заболевших корью растет в Павлодарской области Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились.





Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.





Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори. Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори.





Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния.





В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - рассказали в управлении здравоохранения Павлодарской области.



