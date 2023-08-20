10.08.2023, 16:50 23786
В Казахстане зарегистрировано более трех тысяч случаев заболевания корью
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано более 3 тысяч случаев заболевания корью, сообщила в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Республики Казахстан - главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова.
Заболеваемость корью регистрируется во всех регионах страны. Причиной роста заболеваемости стало увеличение числа детей, не получивших плановой вакцинации против кори. 72% заболевших - это дети, не прошедшие вакцинацию. Из них 60% - дети, родители которых отказались от вакцинации, 20% - дети с медицинскими противопоказаниями к вакцинации, 20% - дети, не достигшие прививочного возраста", - проинформировала Айжан Есмагамбетова.
На сегодняшний день продолжается работа по стабилизации эпидемиологической ситуации по кори с принятием необходимых мер. Проведена переподготовка медицинских работников по вопросам профилактики, клиники, диагностики и лечения кори. В очагах кори организованы противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление и вакцинацию непривитых детей, а также других контактных лиц в возрасте до 30 лет.
В настоящее время в очаге кори привито около 2 тысяч человек. В соответствии с планом вакцинации проводится работа по выявлению детей в возрасте до 18 лет, не привитых вовремя против кори. На сегодняшний день вакцинировано более 47 тысяч детей, работа продолжается", - сообщила представитель здравоохранения.
По ее словам, проводится информационно-разъяснительная работа среди населения о важности вакцинации в профилактике инфекций, контролируемых вакцинацией. Единственный способ защитить детей от серьезных инфекционных заболеваний - это вакцинация, резюмировала главный государственный санитарный врач страны.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти количество заболевших корью, а эпидситуация остается нестабильной. С начала года корью в стране заболели 2700 человек.
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16.08.2023, 13:05 10661
Число заболевших корью растет в Павлодарской области
Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились
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Павлодар. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре участились случаи заболевания корью. Только за последний месяц в инфекционном стационаре Павлодарской областной детской больницы диагноз подтвердился у 10 из 11 обратившихся детей.
Самому маленькому пациенту с заболеванием корью 1 год и 4 месяца. Все дети, к счастью, перенесли заболевание в достаточно легкой форме. На сегодняшний день дети чувствуют себя удовлетворительно. Проводится лечение согласно протоколу. Примерное нахождение в стационаре с корью от 7 до 10 дней", - сообщает Kazinform со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области.
Для справки:
Корь - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно капельным путем и имеет 100-процентную контагиозность, то есть происходит 100-процентное заражение при контакте с больным у непривитых и не болевших людей, разъяснили в облздраве. Корь у невакцинированных детей протекает в более тяжелой степени, с высокой температурой тела до 39-40оС; отмечаются выраженная слабость, вялость. Дети перестают даже пить воду. Потом появляется сыпь, которая начинается с головы и поэтапно распространяется сверху вниз.
Специфического лечения кори не существует, только симптоматическое: жаропонижающие средства, при присоединении бактериальной инфекции антибиотики и т.д. Пациенты, которые госпитализируются с диагнозом "корь", с момента обращения в приемный покой инфекционного стационара осматриваются в отдельном боксе и при госпитализации изолируются в мельцеровский бокс с отдельным входом с улицы", - добавили в ведомстве.
Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.
По нашему стационару летальных случаев не было, но тяжелые случаи течения кори регистрировались", - подчеркнули в управлении.
Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори.
Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния. В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - прокомментировал источник.
Предупредить возникновение заболевания можно с помощью плановой вакцинации.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане зарегистрировано более трех тысяч случаев заболевания корью. Причиной роста заболеваемости стало увеличение числа детей, не получивших плановой вакцинации против этой инфекции.
08.08.2023, 19:54 35201
В Алматы за пять месяцев зарегистрировали 1097 случаев заражения корью
Годом ранее лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не было
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Алматы. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с марта зарегистрировано 1097 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 966 - среди детей до 14 лет, сообщает пресс-служба департамента санитарно-эпидемиологического контроля города.
Стоит отметить, что в 2022 году лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не было.
По информации ведомства, среди заболевших большинство - дети, не получившие вакцинацию по решению родителей, по медицинским показаниям или из-за недостаточного возраста.
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят профилактические и противоэпидемические мероприятия. Установили 14 893 контактных, привили по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установили медицинское наблюдение", - сообщили в ДСЭК Алматы.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продолжает расти количество заболевших корью, а эпидситуация остается нестабильной. С начала года корью в стране заболели 2700 человек.
08.08.2023, 18:53 35696
Жители Талдыкоргана пожаловались на сыпь после купаний на местных пляжах
Санитарные врачи взяли пробы воды и опровергли слухи об опасности заражения кожными заболеваниями
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Талдыкорган. 8 августа. KAZAKHSTAN TODAY - После жалоб жителей Талдыкоргана на сыпь, зуд и покраснения после купаний на местных пляжах, санитарные врачи взяли пробы воды и опровергли слухи об опасности заражения кожными заболеваниями.
В течение всего лета специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля Талдыкоргана проводится санитарно-эпидемиологический мониторинг за качеством воды в открытых водоемах второй категории, используемых для массового отдыха. Это река Каратал и городской пляж, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках мониторинга по состоянию на 7 августа отобраны и доставлены в аккредитованную лабораторию РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" по Жетысуской области для проведения исследований пробы воды на микробиологические, санитарно-химические и паразитологические показатели. Согласно результатам исследования, пробы воды, отобранные из реки Каратал, соответствуют требованиям гигиенических нормативов.
Вместе с тем в ходе осуществления мониторинга с мая по июль исследованы 108 проб воды и 18 проб почвы на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические, а также на вирусологические (ротавирус, энтеровирус, вирусный гепатит А) показатели.
Отметим, что в последнее время работоспособность СЭС вызывает много вопросов. В зданиях ведомства можно увидеть заведения общепита или сдачу помещений в аренду.
Также в последнее время регистрируется масса инцидентов с отравлениями и антисанитарией в детских образовательных учреждениях.
К примеру, прокуратурой Акмолинской области проводятся комплексные проверки деятельности детских оздоровительных центров. Выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, трудового, образовательного, медицинского законодательства и другие.
В Алматинской области отец и четверо детей скончались от отравления неизвестным веществом.
В Жетысуской области родители жалуются на плохое питание и антисанитарию в детсаду.
07.08.2023, 10:19 40276
Отравление в спеццентре Карагандинской области: врачи сообщили о состоянии детей Дополнено
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Караганда. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о состоянии детей, отравившихся в спеццентре Карагандинской области.
Сегодня планируется выписка еще троих детей. На 7 августа 2023 года в отделении реанимации 6 детей, стабильно тяжелые. В нейробоксированном отделении пациенты (3 детей) в динамике стабильные, без ухудшений", - сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.
Всего лечение получают 9 пациентов, 2 - в детской больнице в реанимации, остальные 7 - в инфекционном центре ОКБ.
Дополнено 07.08.2023, 15.30
В пресс-службе управления здравоохранения Карагандинской области сообщили, что троих детей, которые получали лечение в нейробоксированном отделении, выписали.
В стационаре остается всего 6 пациентов, 2 - в детской больнице в реанимации, 4 - в инфекционном центре ОКБ", - добавили в управлении.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков в прошлое воскресенье. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
03.08.2023, 09:27 45956
Отравление в спеццентре Карагандинской области: в управлении здравоохранения рассказали о состоянии детей Дополнено
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Караганда. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении здравоохранения Карагандинской рассказали о состоянии отравившихся в центре оказания специальных социальных услуг детей. Сегодня планируют выписку двоих детей. Еще 9 детей продолжат получать лечение в больнице, из них шестеро в реанимации, трое - в отделении.
Состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в том числе в отделении реанимации, в динамике стабильное, без ухудшений. Планируется выписка двоих пациентов, поступивших 31 августа 2023 года, находящихся в нейробоксированном отделении", - проинформировали в управлении здравоохранения.
Дополнено 03.08.2023, 14.30
Сегодня в связи с улучшением общего состояния выписано еще двое детей, поступивших в нейробоксированное отделение 31 июля, сообщили в областном управлении здравоохранения.
В настоящее время продолжается стационарное лечение 9 детей (реанимация – 6, нейробоксированное отделение – 3). Состояние всех пациентов в динамике стабильное, без ухудшений. По результатам анализов пищевое отравление у всех поступивших пациентов не подтверждается. Материалы направлены на обширное исследование для выявления точных причин отравления", - сказано в сообщении.
Напомним, вчера двоих пострадавших детей выписали из больницы.
В Министерстве здравоохранения сообщили, что клинические признаки у госпитализированных из центра оказания специальных социальных услуг Карагандинской области детей не характерны для пищевого отравления. Создана специальная комиссия для проведения расследования, по результатам которого будет получена официальная информация по причине произошедшего инцидента.
Как сообщалось ранее, массовое отравление произошло в двух группах для мальчиков. Известно о 14 пострадавших. На рвоту и температуру дети начали жаловаться в воскресенье вечером. Один 13-летний мальчик скончался от интоксикации, в результате дыхательной и сердечной недостаточности.
В учреждении, где проживают 160 особенных детей, начали проверку. Также проверку проведут во всех учреждениях, оказывающих специальные медико-социальные услуги детям в республике.
28.07.2023, 20:20 57166
В Мангистауской области отмечается рост заболеваемости гепатитом А
Наибольшее число заболевших гепатитом А - 16 - приходится на Жанаозен
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Актау. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - С начала года в Мангистауской области зарегистрировано 25 случаев заболевания гепатитом А. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился на 21 факт, сообщает "Лада".
Наибольшее число заболевших гепатитом А - 16 приходится на Жанаозен. В областном центре зарегистрировано пять инфицированных, в Мунайлы - три человека, в Тупкарагане - один. В их числе и дети до 14 лет: 15 - в Жанаозене, двое - в Мунайлинском районе, в Актау - один ребенок. В очагах, где зафиксировано заболевание, своевременно проводились противоэпидемические мероприятия, предотвращалось дальнейшее распространение болезни", - рассказала главный специалист отдела эпидемиологического контроля за инфекционными и паразитарными заболеваниями регионального департамента санэпидконтроля Гульфара Каримова.
В 2022 году за оговоренный период было зарегистрировано четыре случая острого вирусного гепатита А - все факты отмечены среди взрослых жителей областного центра. В этом году в Мунайлы выявлен один случай заболевания гепатитом В. В прошлом году также был зафиксирован один факт в Актау.
Напомним, количество заболевших корью продолжает расти, а эпидситуация в Казахстане остается нестабильной. С начала года корью в Казахстане заболели 2700 человек.
18,1 млн голов сельхозживотных исследовали в Казахстане с начала этого года. По результатам анализов у 17,5 тысячи голов выявили бруцеллез. Также сообщалось, что в Казахстане отмечается всплеск заболевания бруцеллезом среди людей.
28.07.2023, 08:47 59556
Число заболевших корью растет в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество заболевших корью продолжает расти, а эпидситуация в Казахстане остается нестабильной. С начала года корью в Казахстане заболели 2700 человек.
Основная доля заразившихся приходится на жителей Алматы. Впрочем, случаи регистрируют не только в южном мегаполисе. Рост, по словам медиков, они наблюдают во всех регионах. В том числе и на севере. Если в прошлом году в Костанайской области было всего 2 заболевших человека. То уже за полгода корью там заразились 57 человек, сообщает "Хабар 24".
Заболеваемость корью именно основная доля вот по Казахстану - 70% среди непривитых лиц. Кто отказался от вакцинации. Там по личным убеждениям или по медотводам. Но те, которые не имеют иммунитета против кори, вот заболеваемость в основном среди них", - говорит руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.
Как сообщила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, свыше ста тысяч своевременно непривитых от кори детей выявили в Казахстане. Они пропустили прививку от высокозаразной инфекции по разным причинам. Им можно вакцинироваться сейчас.
Корь, как уже неоднократно отмечалось, высокозаразная инфекция. Ее не редко называют детской болезнью. Хотя заразиться могут и взрослые. По утвержденному календарю прививок, первую вакцину получают в год, а вторую - в 6 лет. Впрочем, поставить ее могут и взрослому.
Если контактные выявляются в очаге и если они не вакцинированы, то лица старше 20 лет вакцинируются. Это в очаге в течение 72 часов с момента выявления должны быть провакцинированы. Выявляются дети, которые пропустили вакцинацию своевременную, таких детей выявлено около 100 тысяч, около 50 тысяч привито", - сказала Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохранения РК.
Главный санврач страны напоминает, что вакцинация защищает на 95%. А мнение о том, что лучше переболеть корью в детстве, ошибочно. Инфекция опасна осложнениями, которые могут привести и к инвалидности. Коварство болезни и в том, что она может иметь отдаленные последствия, которые могут проявиться спустя время.
Откуда в Казахстан завезли корь, рассказали в Минздраве.
25.07.2023, 16:00 68726
Откуда в Казахстан завезли корь, рассказали в Минздраве
По данным министра, первые случаи были завезены из Турции и России
Фото: unsplash.com
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Астана. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Откуда в Казахстан завезли корь, рассказала в кулуарах правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.
По данным министра, первые случаи были завезены из Турции и Российской Федерации
Повышение заболеваемости кори идет во многих странах, в том числе и в Казахстане - около 2 тысяч детей заболело за это время в этом году корью, в основном дети не привитые. В первую очередь, были завозные случаи, дети ездили отдыхать в соседние государства и привозили случаи кори, и те дети, которые были не защищены, заболели", - добавила она.
Напомним, вчера главный государственный санитарный врач города Астаны Сархат Бейсенова заявила, что больше сотни случаев заболеваемости корью отмечается в столице за последние полгода. Отмечается, что 97 фактов из этого числа среди детей, 90 детей не были привиты.
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