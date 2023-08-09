Число заболевших корью растет в Казахстане

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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Количество заболевших корью продолжает расти, а эпидситуация в Казахстане остается нестабильной. С начала года корью в Казахстане заболели 2700 человек.





Основная доля заразившихся приходится на жителей Алматы. Впрочем, случаи регистрируют не только в южном мегаполисе. Рост, по словам медиков, они наблюдают во всех регионах. В том числе и на севере. Если в прошлом году в Костанайской области было всего 2 заболевших человека. То уже за полгода корью там заразились 57 человек, сообщает "Хабар 24".





Заболеваемость корью именно основная доля вот по Казахстану - 70% среди непривитых лиц. Кто отказался от вакцинации. Там по личным убеждениям или по медотводам. Но те, которые не имеют иммунитета против кори, вот заболеваемость в основном среди них", - говорит руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.





Как сообщила вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, свыше ста тысяч своевременно непривитых от кори детей выявили в Казахстане. Они пропустили прививку от высокозаразной инфекции по разным причинам. Им можно вакцинироваться сейчас.





Корь, как уже неоднократно отмечалось, высокозаразная инфекция. Ее не редко называют детской болезнью. Хотя заразиться могут и взрослые. По утвержденному календарю прививок, первую вакцину получают в год, а вторую - в 6 лет. Впрочем, поставить ее могут и взрослому.





Если контактные выявляются в очаге и если они не вакцинированы, то лица старше 20 лет вакцинируются. Это в очаге в течение 72 часов с момента выявления должны быть провакцинированы. Выявляются дети, которые пропустили вакцинацию своевременную, таких детей выявлено около 100 тысяч, около 50 тысяч привито", - сказала Айжан Есмагамбетова, вице-министр здравоохранения РК.





Главный санврач страны напоминает, что вакцинация защищает на 95%. А мнение о том, что лучше переболеть корью в детстве, ошибочно. Инфекция опасна осложнениями, которые могут привести и к инвалидности. Коварство болезни и в том, что она может иметь отдаленные последствия, которые могут проявиться спустя время.



