Число заболевших корью растет в Павлодарской области
Только за последний месяц с подозрением на эту инфекцию обратились 11 детей, 10 случаев подтвердились
Павлодар. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре участились случаи заболевания корью. Только за последний месяц в инфекционном стационаре Павлодарской областной детской больницы диагноз подтвердился у 10 из 11 обратившихся детей.
Самому маленькому пациенту с заболеванием корью 1 год и 4 месяца. Все дети, к счастью, перенесли заболевание в достаточно легкой форме. На сегодняшний день дети чувствуют себя удовлетворительно. Проводится лечение согласно протоколу. Примерное нахождение в стационаре с корью от 7 до 10 дней", - сообщает Kazinform со ссылкой на управление здравоохранения Павлодарской области.
Для справки:
Корь - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно капельным путем и имеет 100-процентную контагиозность, то есть происходит 100-процентное заражение при контакте с больным у непривитых и не болевших людей, разъяснили в облздраве. Корь у невакцинированных детей протекает в более тяжелой степени, с высокой температурой тела до 39-40оС; отмечаются выраженная слабость, вялость. Дети перестают даже пить воду. Потом появляется сыпь, которая начинается с головы и поэтапно распространяется сверху вниз.
Специфического лечения кори не существует, только симптоматическое: жаропонижающие средства, при присоединении бактериальной инфекции антибиотики и т.д. Пациенты, которые госпитализируются с диагнозом "корь", с момента обращения в приемный покой инфекционного стационара осматриваются в отдельном боксе и при госпитализации изолируются в мельцеровский бокс с отдельным входом с улицы", - добавили в ведомстве.
Последняя вспышка была в 2019 году по всему Казахстану, в том числе в Павлодарской области. Тогда в стране регистрировались тяжелые случаи кори и были летальные исходы.
По нашему стационару летальных случаев не было, но тяжелые случаи течения кори регистрировались", - подчеркнули в управлении.
Медики напомнили и о заболевании, связанном с этой инфекцией, - о подостром склерозирующем панэнцефалите - самом опасном осложнении после перенесенной кори.
Это медленная инфекция, вызванная вирусом кори. Латентный период, то есть время, в течение которого после перенесенной кори может развиться болезнь, составляет до 8 лет. Заболевание проявляется сначала расстройствами личности и поведения, затем появляются прогрессирующие двигательные, зрительные, когнитивные нарушения, пароксизмальные состояния. В 80% случаев подострый склерозирующий панэнцефалит имеет длительность 1-3 года и приводит к летальному исходу. У 10% пациентов наблюдается молниеносное течение. В Павлодарской области выявлено 2 ребенка с этим страшным заболеванием", - прокомментировал источник.
Предупредить возникновение заболевания можно с помощью плановой вакцинации.
Ранее в Минздраве сообщили, что в Казахстане зарегистрировано более трех тысяч случаев заболевания корью. Причиной роста заболеваемости стало увеличение числа детей, не получивших плановой вакцинации против этой инфекции.