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В Казахстане с начала года погибли 225 пешеходов12.06.2018
Происшествия  18:12

Астана. 12 июня. Kazakhstan Today - В Казахстане с начала года погибли 225 пешеходов. Об этом сообщил официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"За пять месяцев 2018 года с участием пешеходов зарегистрировано 2418 ДТП, в котором погибли 225 человек, 2340 - были ранены. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП и раненых снизилось на 7,9%", - проинформировал Садубаев.

По информации пресс-службы МВД, министерство совместно с заинтересованными органами проводит комплексную работу по созданию безопасных условий для всех категорий участников дорожного движения.
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