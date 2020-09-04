Система Orphus

В Казахстане трое детей выпали из окон многоэтажек

03.09.2020, 11:12 7291
В Казахстане трое детей выпали из окон многоэтажек
Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки по стране зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон многоэтажных домов, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в Комитете по ЧС, в Нур-Султане в девятиэтажном жилом доме по улице Нажимеденова из окна квартиры пятого этажа выпал ребенок 2016 года рождения. От полученных травм он скончался в больнице. 
 
Кроме того, в Актау, в пятиэтажном жилом доме, выпал из окна квартиры пятого этажа ребенок 2017 года рождения. С различными травмами он госпитализирован.
 
Также в поселке Калкаман Павлодарской области в четырехэтажном жилом доме из окна четвертого этажа выпал ребенок 2016 года рождения. С различными травмами он госпитализирован.
 
Сообщается, что дети находились дома без присмотра взрослых.
 

В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательного отношения взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время", - отметили в ведомстве.        

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая