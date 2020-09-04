В Казахстане трое детей выпали из окон многоэтажек

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - За прошедшие сутки по стране зарегистрировано 3 случая выпадения детей из окон многоэтажных домов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в Комитете по ЧС, в Нур-Султане в девятиэтажном жилом доме по улице Нажимеденова из окна квартиры пятого этажа выпал ребенок 2016 года рождения. От полученных травм он скончался в больнице.

Кроме того, в Актау, в пятиэтажном жилом доме, выпал из окна квартиры пятого этажа ребенок 2017 года рождения. С различными травмами он госпитализирован.

Также в поселке Калкаман Павлодарской области в четырехэтажном жилом доме из окна четвертого этажа выпал ребенок 2016 года рождения. С различными травмами он госпитализирован.

Сообщается, что дети находились дома без присмотра взрослых.

В большинстве случаев падение детей происходит по причине оставления детей без присмотра родителей и невнимательного отношения взрослых, находящихся рядом. Зачастую падение детей происходит в дневное время", - отметили в ведомстве.

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