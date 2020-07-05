В Казахстане за два дня 15 человек насмерть отравились поддельным алкоголем

Нур-Султан. 4 июля. Kazakhstan Today - В Костанайской и Акмолинской областях полицией начаты досудебные расследования по фактам смерти людей, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно, в городе Аркалыке Костанайской области с 3 по 4 июля с диагнозом "токсическое действие этанола" в реанимацию доставлены 13 человек, 11 из которых позднее скончались. В этот же период в поселке Жана-Кийма Жаксынского района Акмолинской области скончались четыре человека. Предварительная причина смерти - острый геморрагический панкреатит на фоне общей интоксикации, сообщает Polisia.kz

Установлено, что погибшие отравились алкогольной продукцией, разлитой в 5-литровые пластиковые бутылки.

4 июля в ходе расследования в Акмолинской области обнаружен цех, в котором производился розлив спиртных напитков. Полицейскими установлены и задержаны трое подозреваемых. У них изъята часть продукции, приготовленной для продажи", - говорится в сообщении.

Между тем отмечается, что большую часть спиртных напитков подозреваемые успели реализовать, что представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья людей. В связи с чем Министерство внутренних дел призывает граждан проявлять осторожность и не приобретать алкогольную продукцию сомнительного производства, отпускаемую в пластиковой таре, без этикеток.

Опасная продукция может продаваться подпольно либо на рынках. При выявлении мест их продажи - просим незамедлительно сообщить в ближайшие территориальные подразделения полиции или по телефонам 102 и 112", - проинформировали в ведомстве.

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