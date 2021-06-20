В Кемеровской области самолет с парашютистами потерпел крушение, есть погибшие

КЕМЕРОВО. 19 ИЮНЯ - Самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области, четыре человека погибли, еще восемь получили различные травмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены", - сообщили ТАСС в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

По данным организации, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, еще четыре в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе Промышленного района, в результате крушения самолета погибли четверо, пострадали 17 человек.

По информации РИА "Новости" , число жертв может доходить до семи человек.

На воздушном судне находилось 20 человек, из них 7 погибли и 13 пострадали", - сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что среди погибших оба пилота.

Менеджер аэродрома уточнила, что все прыжки с парашютом, запланированные на 19 июня на аэродроме Танай, где произошло ЧП, отменены.

Аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса, рядом с границей с Новосибирской областью. На его базе создан и действует Кузбасский парашютный центр, который проводит парашютно-десантную подготовку спортсменов и любителей.

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